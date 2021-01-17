Энергокомпания принесла местным жителям извинения за спиленный дуб

«Elering приносит извинения землевладельцу и местной общине от своего имени и от имени подрядчика за то, что вырубка этого дуба в деревне Кярбла в Ляэнемаа вызвала недоразумение и возмущение. Мы полностью понимаем эмоции людей, связанные с вырубкой ценного дерева», - отметил Кёстер.