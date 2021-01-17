Вс, 17.01.2021
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Майлис Репс
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Энергокомпания принесла местным жителям извинения за спиленный дуб

Elering on tegelenud aktiivselt uute liinide rajamisega. Pildil Harku-Lihula-Sindi liini ehitus. ФОТО: Elering

В Кярбла недалеко от Линнамяэ в Западной Эстонии рабочие спилили столетний дуб, который якобы рос слишком близко к линии высокого напряжения, за что Elering впоследствии принес извинения, пишет Lääne Elu.

Представитель Elering Айн Кёстер прислал объяснение по поводу спиленного в Кярбла дуба в четверг вечером.

«Elering приносит извинения землевладельцу и местной общине от своего имени и от имени подрядчика за то, что вырубка этого дуба в деревне Кярбла в Ляэнемаа вызвала недоразумение и возмущение. Мы полностью понимаем эмоции людей, связанные с вырубкой ценного дерева», - отметил Кёстер.

«В данном случае дуб вырос в непосредственной близости от высоковольтных линий электропередачи Elering, и дерево ранее было оценено как опасное для линии электропередачи», - добавил Кёстер.

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