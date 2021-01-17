Энергокомпания принесла местным жителям извинения за спиленный дуб

Представитель Elering Айн Кёстер прислал объяснение по поводу спиленного в Кярбла дуба в четверг вечером.
«Elering приносит извинения землевладельцу и местной общине от своего имени и от имени подрядчика за то, что вырубка этого дуба в деревне Кярбла в Ляэнемаа вызвала недоразумение и возмущение. Мы полностью понимаем эмоции людей, связанные с вырубкой ценного дерева», - отметил Кёстер.
«В данном случае дуб вырос в непосредственной близости от высоковольтных линий электропередачи Elering, и дерево ранее было оценено как опасное для линии электропередачи», - добавил Кёстер.