В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 390 человек, пятеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 197 человек. 150 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавился 57, в Пярнумаа — 41, в Тартумаа — 21, в Вырумаа — 14, в Ляэнемаа — девять, в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа — по восемь, в Вильяндимаа — шесть, в Ярвамаа — пять, на Хийумаа — три, на Сааремаа, в Рапламаа, Йыгевамаа и Пыльвамаа — по два новых случая заражения коронавирусом. В случае 10 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 598,43 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.

Пятеро скончались

По состоянию на утро 17 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 403 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 44 пациентам, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 37 новых историй болезни с COVID-19. За сутки были выписаны 11 человека, трех человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом, одна смерть была зарегистрирована задним числом (15.01.21): 98-летняя женщина, 93-летний мужчина, 83-летняя женщина, 73-летний мужчина и 69-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 325 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2000 случаев заболевания COVID-19 у 1962 человек.

По состоянию на 17 января выздоровели 26 443 человека. Из них истории болезни 19 359 человек (73,2%) завершены, у 7084 человек (26,8%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 708 890 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 37 079 положительных первичных результата (5,2% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 18 179 человек

От COVID-19 было вакцинировано 18 179 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.