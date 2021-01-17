В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 390 человек, пятеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 12,2% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 12,2% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 197 человек. 150 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавился 57, в Пярнумаа — 41, в Тартумаа — 21, в Вырумаа — 14, в Ляэнемаа — девять, в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа — по восемь, в Вильяндимаа — шесть, в Ярвамаа — пять, на Хийумаа — три, на Сааремаа, в Рапламаа, Йыгевамаа и Пыльвамаа — по два новых случая заражения коронавирусом. В случае 10 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 598,43 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.
Пятеро скончались
По состоянию на утро 17 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 403 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 44 пациентам, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 37 новых историй болезни с COVID-19. За сутки были выписаны 11 человека, трех человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались пять человек с коронавирусом, одна смерть была зарегистрирована задним числом (15.01.21): 98-летняя женщина, 93-летний мужчина, 83-летняя женщина, 73-летний мужчина и 69-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 325 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2000 случаев заболевания COVID-19 у 1962 человек.
По состоянию на 17 января выздоровели 26 443 человека. Из них истории болезни 19 359 человек (73,2%) завершены, у 7084 человек (26,8%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 708 890 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 37 079 положительных первичных результата (5,2% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 18 179 человек
От COVID-19 было вакцинировано 18 179 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Скачайте приложение HOIA
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 256 577 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2644 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 365.
На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!
Ситуация не изменится за день-другой. «Нам нельзя терять бдительности. Мы должны обязательно выполнять все требования, направленные на борьбу с вирусом, то есть мыть руки, соблюдать дистанцию, в случае болезни оставаться дома и носить маски в помещениях, пока нам не удастся совместными усилиями взять под контроль распространение инфекции», - пояснила заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.