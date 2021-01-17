В Эстонию пытались доставить тонну кокаина
Полиция Эквадора конфисковала 1,3 тонны кокаина в отправляемом в Эстонию контейнере, сообщил в субботу министр внутренних дел страны Патрисио Пазминьо.
Полиция Эквадора конфисковала 1,3 тонны кокаина в отправляемом в Эстонию контейнере, сообщил в субботу министр внутренних дел страны Патрисио Пазминьо.
Наркотики обнаружили с помощью служебной собаки в порту Гуаякиль, передает Postimees.
«Наркотики были обнаружены с помощью собаки Гаро в контейнере, который должны были доставить в Европу, в Эстонию», - сообщил министр в Twitter, также разместив фотографии конфискованного контейнера.
В 2020 году полиция Эквадора задержала рекордное количество кокаина - 128 тонн. Предыдущий рекорд в 110 тонн пришелся на 2016 год.
Эквадор граничит с Колумбией и Перу, которые, по данным ООН, являются крупнейшими производителями кокаина в мире.
La @PoliciaEcuador incautó 1.3 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. Con el apoyo del can antinarcóticos, Garo, se detectó la droga dentro de un contenedor que iba a ser transportado hasta Estonia, en Europa.— Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) January 17, 2021
Las investigaciones continúan.#CombateAlDelito pic.twitter.com/atTiU6j5Uu