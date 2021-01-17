Финны могут списывать из дохода расходы на домашний офис, в Эстонии это невозможно

Как и в Эстонии, вспышка пандемии коронавируса в Финляндии с весны прошлого года вынудила десятки тысяч людей работать удаленно, постоянно или частично. Однако известно, что работа на дому увеличивает расходы. Часто приходилось создавать отдельное рабочее место, что увеличивало расходы на электроэнергию и на интернет.

По мере того, как приближается время подачи налоговых деклараций, налоговая служба северных соседей напоминает людям, что они должны заполнять предварительно заполненные налоговые декларации, пишет портал финского национального вещания Yle.

Компенсации на транспорт

Финские налогоплательщики могут потребовать по своей налоговой декларации возмещения транспортных расходов, связанных с работой. Человек платит сам 750 евро в год, при этом из налогооблагаемого дохода можно списать 7000 евро.

Что касается домашнего офиса, финский работник может списать максимум 900 евро в год из налогооблагаемого дохода - в таком объеме его получат те, кто работал удаленно не менее половины рабочих дней.

Cогласно данным налогового департамента, из стоимости ежемесячной платы за подключение к интернету могут вычитаться только расходы, связанные с работой на дому.

Другие расходы, такие как покупка дополнительного монитора, офисного стула или стола, также могут быть включены в стоимость при условии одобрения налоговыми органами.

В Эстонии расходы на домашний офис может возместить работодатель.

У эстонцев нет возможности вычесть расходы, связанные с работой в домашнем офисе, из налогооблагаемого дохода. Реэт Пяргма, специалист по связям со СМИ в Налогово-таможенном департаменте, пояснила, что офисные расходы - это расходы, связанные с бизнесом работодателя: работодатель может возместить работнику расходы, непосредственно связанные с работой на дому. «Если работник работает со своими личными ресурсами, это не влияет на налоговые обязательства работодателя или работника», - сказала Пяргма.

Налоговый департамент поясняет на веб-сайте, что, отправляя сотрудника на удаленную работу, работодатель имеет возможность перевезти необходимое рабочее оборудование (например, стол, стул, монитор) в домусотрудника или приобрести новое оборудование для сотрудника. Если имущество не переходит в собственность работника при устройстве на работу, передача имущества налогом не облагается.

Если по согласованию с работодателем работник сам приобретает необходимое рабочее оборудование, то работодатель может возместить без уплаты налогов только те затраты, которые связаны с работой, т.е. используются для рабочих целей.