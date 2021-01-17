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  • В Эстонии открылся первый круглосуточный пункт тестирования на коронавирус
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В Эстонии открылся первый круглосуточный пункт тестирования на коронавирус

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

В субботу организация общественного тестирования открыла в Нарве приграничный пункт тестирования на коронавирус, в котором медработники центра Confido будут круглосуточно брать у всех желающих пробы из носоглотки для проведения ПЦР-теста на коронавирус. 

Пункт тестирования располагается в помещении на территории пограничной зоны по адресу Петербургское шоссе, 1 на пути движения лиц, прибывающих в Эстонию. Приграничный пункт стал третьим пунктом тестирования в Нарве.

Возможность бесплатного тестирования по направлению семейного врача, для людей, поставивших себя на учет после близкого контакта с зараженным коронавирусом, или повторного тестирования по прибытии из-за границы предоставляется на условиях предварительного бронирования в пункте тестирования Corrigo по адресу ул. Йоала, 20, Narva Gate. Платный тест можно сделать во временном пункте тестирования на коронавирус SYNLAB по адресу Кангеласте проспект, 2. Стоимость теста составляет 52 евро.

В настоящее время всем прибывающим в Эстонию следует в обязательном порядке предъявить на границе результат ПЦР-теста на коронавирус или сразу же пройти здесь тестирование. Подробную информацию можно найти на сайте www.koroonatestimine.ee/ru.

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