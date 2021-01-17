В Эстонии открылся первый круглосуточный пункт тестирования на коронавирус

Пункт тестирования располагается в помещении на территории пограничной зоны по адресу Петербургское шоссе, 1 на пути движения лиц, прибывающих в Эстонию. Приграничный пункт стал третьим пунктом тестирования в Нарве.

Возможность бесплатного тестирования по направлению семейного врача, для людей, поставивших себя на учет после близкого контакта с зараженным коронавирусом, или повторного тестирования по прибытии из-за границы предоставляется на условиях предварительного бронирования в пункте тестирования Corrigo по адресу ул. Йоала, 20, Narva Gate. Платный тест можно сделать во временном пункте тестирования на коронавирус SYNLAB по адресу Кангеласте проспект, 2. Стоимость теста составляет 52 евро.