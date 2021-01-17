Глава Департамента здоровья публично извинился за свои высказывания

Совет руководителей учреждений социальной опеки счел высказывания Ланно в интервью Postimees о распространении COVID-19 в домах призрения некомпетентными и оскорбительными, и потребовал от главы департамента публичных извинений.

«Чтобы избежать дальнейших недоразумений, я в качестве главы Департамента здоровья приношу извинения руководителям всех учреждений социальной опеки и их сотрудникам, которые хорошо делают свою работу и тем самым способствуют функционированию системы здравоохранения и профилактике COVID-19 в своих учреждениях», - написал Ланно.

«Заверяю жильцов домов призрения и их близких, что в домах призрения Эстонии ведется работа, которая находится под регулярным контролем государства и может, по оценке Департамента здоровья, выполнять большую часть высоких требований к учреждениям социальной опеки», - добавил Ланно.

По его словам, Департамент здоровья беспокоят прежде всего те дома призрения, где заражение было очень быстрым и охватило одновременно множество клиентов и работников. Есть учреждения, где этот процесс продолжался до месяца или где вирус появился вновь.

Во всех случаях в опасности находятся как персонал, которому сложно найти замену, так и пожилые клиенты. Последние являются целевой группой с крайне высокой степенью риска, при быстром ухудшении их состояния их следует госпитализировать, а это в свою очередь ускоряет заполнение мест в больницах.