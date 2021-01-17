Вакцинация от коронавируса: почему не все европейцы хотят делать прививку

И в обществе, как свидетельствуют опросы, нет больших опасений перед прививками, хотя противники вакцинации из движения No Vax и распространяют всевозможную ложную информацию в соцсетях. Согласно данным Kantar Group - крупнейшего агентства маркетинговых исследований, почти 70% населения Италии хочет сделать прививку. В Европе это самый высокий показатель.

Большинство жителей Австрии не готовы к прививке

В Австрии отношение к вакцинации меняется. Согласно опросу Венского университета, еще поздней осенью почти половина населения была готова сделать прививку от коронавируса, однако сейчас количество тех, кто в целом не против вакцинации, сократилось на треть. В то же время прямо о своем желании сделать прививку заявили всего 17%.

Правительство в Вене отклонило идею об обязательной вакцинации, которую обсуждали и в других странах. В Германии, например, ее выдвинул премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Тем не менее в австрийских землях Штирия и Верхняя Австрия все же не исключают и такой вариант.

Эти дебаты проводятся на фоне кампании бесплатных тестов на выявление коронавируса, в которой, однако, участвует гораздо меньше людей, чем ожидалось. О нехватке прививок речи не идет: канцлер Австрии Себастиан Курц недавно объявил, что в январе в стране доступно около миллиона доз препарата. Комиссии по вакцинации в разных землях должны теперь распределить это количество доз вакцины. Эксперты считают, что это задача не из легких, в том числе из-за скептицизма населения.

Особый путь Швеции. Почему шведы против вакцины

Жители Швеции обеспокоены вакцинацией, и виной тому целая серия трагических происшествий в прошлом. В 2009 году, когда свирепствовал свиной грипп, в стране привили пять миллионов человек, то есть около половины населения. Им ввели препарат Pandemrix британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, но кампания вакцинации обернулась катастрофой: у множества детей и взрослых до 30 лет проявились побочные эффекты. Почти у 500 человек возникла нарколепсия - неврологическое расстройство, при котором люди не могут контролировать цикл бодрствования и сна.

Андерс Тегнелл - сейчас главный эпидемиолог страны и "изобретатель" "особого шведского пути" - работал тогда в Национальном совете по здравоохранению и социальному обеспечению и был ответственен за то, что сегодня считается одним из крупнейших медицинских скандалов в истории Швеции.

Не удивительно, что и относительно новой вакцины у жителей этой страны существует много опасений. Согласно недавнему опросу Института Novus в Стокгольме, почти 60 процентов шведов имеют сильные предубеждения против вакцинации или не хотят прививаться от коронавируса вообще.

В Испании приветствуют вакцинацию от коронавируса

Испания сильнее других пострадала от коронавируса - с начала пандемии по всей стране выявили более 2,2 миллиона заражений. Это больше, чем в Германии, население которой превышает испанское на 33 млн. В том числе и поэтому испанцы относятся положительно к прививкам от COVID-19.

Согласно новому исследованию Испанского фонда науки и технологий (FECYT), почти 70 процентов местных жителей хотят вакцинироваться от коронавируса.