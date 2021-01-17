Вакцинация от коронавируса: почему не все европейцы хотят делать прививку

И в обществе, как свидетельствуют опросы, нет больших опасений перед прививками, хотя противники вакцинации из движения No Vax и распространяют всевозможную ложную информацию в соцсетях. Согласно данным Kantar Group - крупнейшего агентства маркетинговых исследований, почти 70% населения Италии хочет сделать прививку. В Европе это самый высокий показатель.
Большинство жителей Австрии не готовы к прививке
В Австрии отношение к вакцинации меняется. Согласно опросу Венского университета, еще поздней осенью почти половина населения была готова сделать прививку от коронавируса, однако сейчас количество тех, кто в целом не против вакцинации, сократилось на треть. В то же время прямо о своем желании сделать прививку заявили всего 17%.
Правительство в Вене отклонило идею об обязательной вакцинации, которую обсуждали и в других странах. В Германии, например, ее выдвинул премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Тем не менее в австрийских землях Штирия и Верхняя Австрия все же не исключают и такой вариант.
Эти дебаты проводятся на фоне кампании бесплатных тестов на выявление коронавируса, в которой, однако, участвует гораздо меньше людей, чем ожидалось. О нехватке прививок речи не идет: канцлер Австрии Себастиан Курц недавно объявил, что в январе в стране доступно около миллиона доз препарата. Комиссии по вакцинации в разных землях должны теперь распределить это количество доз вакцины. Эксперты считают, что это задача не из легких, в том числе из-за скептицизма населения.
Особый путь Швеции. Почему шведы против вакцины
Жители Швеции обеспокоены вакцинацией, и виной тому целая серия трагических происшествий в прошлом. В 2009 году, когда свирепствовал свиной грипп, в стране привили пять миллионов человек, то есть около половины населения. Им ввели препарат Pandemrix британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline, но кампания вакцинации обернулась катастрофой: у множества детей и взрослых до 30 лет проявились побочные эффекты. Почти у 500 человек возникла нарколепсия - неврологическое расстройство, при котором люди не могут контролировать цикл бодрствования и сна.
Андерс Тегнелл - сейчас главный эпидемиолог страны и "изобретатель" "особого шведского пути" - работал тогда в Национальном совете по здравоохранению и социальному обеспечению и был ответственен за то, что сегодня считается одним из крупнейших медицинских скандалов в истории Швеции.
Не удивительно, что и относительно новой вакцины у жителей этой страны существует много опасений. Согласно недавнему опросу Института Novus в Стокгольме, почти 60 процентов шведов имеют сильные предубеждения против вакцинации или не хотят прививаться от коронавируса вообще.
В Испании приветствуют вакцинацию от коронавируса
Испания сильнее других пострадала от коронавируса - с начала пандемии по всей стране выявили более 2,2 миллиона заражений. Это больше, чем в Германии, население которой превышает испанское на 33 млн. В том числе и поэтому испанцы относятся положительно к прививкам от COVID-19.
Согласно новому исследованию Испанского фонда науки и технологий (FECYT), почти 70 процентов местных жителей хотят вакцинироваться от коронавируса.
Для граждан, отказавшихся делать прививку от коронавируса, власти Испании хотят создать специальный реестр. Как сообщил министр здравоохранения Сальвадор Илья, реестр не будет открытым, однако данные из него будут доступны "европейским партнерам".