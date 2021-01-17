"Здесь отзывчивая полиция и вкусные торты": что влечет африканских студентов в Эстонию?

В то же время, в первую очередь их волнует, получат ли они качественное образование, когда приедут в далекую и невообразимо холодную страну. По словам нигерийца Узоха Теофилуса Чибузо, изучающего интегрированные технологии в бакалавриате Технического университета, для него Эстония - это страна, которая поет.

"Это слышно даже в географических названиях. Как Саа-аа-ааремаа-аа, - тянет Чибузо. - Здесь я смогу отточить свои навыки пения".

У себя в Нигерии Чибузо был церковным хормейстером. Ради музыки он посещает в Эстонии мессы на эстонском языке. «Мне нравятся эти голоса», - говорит он.

На Рождество Чибузо уезжал домой в Нигерию. Он говорит, что ему даже нравится эстонская погода, хотя иногда она бывает экстремальной. «Дома было так жарко, мне не хватало холода», - улыбается он.

Только в Эстонии Чибузо понял, что такое настоящий мороз. Хотя его предупреждали о минусовых градусах, нигериец признает, что впервые надеть теплую куртку - это совсем другое, даже удивительное, чувство.

Но ему начинает нравиться прохлада. А также шоколад Kalev и эстонские торты, которые сильно отличаются от нигерийских.

Вызывает у него симпатию и эстонская полиция. Во время интервью он несколько раз похвалил сотрудников местных правоохранительных органов. «Мне нравится безопасность Эстонии. В моей стране нет безопасности. Я не боялся с тех пор, как приехал сюда. Если есть вопросы, я всегда обращаюсь в полицию, и они мне помогают. У вас здесь в стране не будет проблем, если вы сами не нарушаете никаких правил», - говорит он.

Насколько рьяно Чибузо соблюдает правила, становится ясно по окончании разговора по Skype. А именно, вернувшись из Нигерии, он сидит в принудительной самоизоляции. Я пытаюсь выяснить, не согласился ли бы он выйти во двор перед домом, чтобы фотограф мог с расстояния его сфотографировать. Но нигериец категоричен: он не считает, что это разрешено.

Однако Чибузо приехал в Эстонию не из-за чувства безопасности, легенды о певческой революции или холода. Он уже окончил университет в Нигерии и был сосредоточен на работе в строительной компании.

"У меня есть друзья в Эстонии, которые учились в бакалавриате и магистратуре. Они вспомнили, что я был одним из лучших учеников, и подумали, что учеба здесь может мне подоти. В Нигерии нет таких хороших инженерных программ. Они подумали, что мне не следует тратить зря время, а надо приехать сюда, чтобы продолжить учебу", - вспоминает Чибузо.

Uzoh Theophilos Chibuzo ФОТО: Erakogu

Нигерийский студент-химик Тартуского университета Рашид Аде впервые услышал об Эстонии весной 2016 года. Он искал онлайн-курсы, чтобы улучшить свои познания в аналитической химии, и нашел курс эстонского вуза. Курс ему понравился, в нем же рекламировали новую магистерскую программу.