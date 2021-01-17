"Здесь отзывчивая полиция и вкусные торты": что влечет африканских студентов в Эстонию?
Поступление в эстонские университеты стало очень удобным и логичным, хвалят приехавшие сюда учиться нигерийцы и конголезцы. Об этом сегодня пишет Postimees.
Поступление в эстонские университеты стало очень удобным и логичным, хвалят приехавшие сюда учиться нигерийцы и конголезцы. Об этом сегодня пишет Postimees.
В то же время, в первую очередь их волнует, получат ли они качественное образование, когда приедут в далекую и невообразимо холодную страну. По словам нигерийца Узоха Теофилуса Чибузо, изучающего интегрированные технологии в бакалавриате Технического университета, для него Эстония - это страна, которая поет.
"Это слышно даже в географических названиях. Как Саа-аа-ааремаа-аа, - тянет Чибузо. - Здесь я смогу отточить свои навыки пения".
У себя в Нигерии Чибузо был церковным хормейстером. Ради музыки он посещает в Эстонии мессы на эстонском языке. «Мне нравятся эти голоса», - говорит он.
На Рождество Чибузо уезжал домой в Нигерию. Он говорит, что ему даже нравится эстонская погода, хотя иногда она бывает экстремальной. «Дома было так жарко, мне не хватало холода», - улыбается он.
Только в Эстонии Чибузо понял, что такое настоящий мороз. Хотя его предупреждали о минусовых градусах, нигериец признает, что впервые надеть теплую куртку - это совсем другое, даже удивительное, чувство.
Но ему начинает нравиться прохлада. А также шоколад Kalev и эстонские торты, которые сильно отличаются от нигерийских.
Вызывает у него симпатию и эстонская полиция. Во время интервью он несколько раз похвалил сотрудников местных правоохранительных органов. «Мне нравится безопасность Эстонии. В моей стране нет безопасности. Я не боялся с тех пор, как приехал сюда. Если есть вопросы, я всегда обращаюсь в полицию, и они мне помогают. У вас здесь в стране не будет проблем, если вы сами не нарушаете никаких правил», - говорит он.
Насколько рьяно Чибузо соблюдает правила, становится ясно по окончании разговора по Skype. А именно, вернувшись из Нигерии, он сидит в принудительной самоизоляции. Я пытаюсь выяснить, не согласился ли бы он выйти во двор перед домом, чтобы фотограф мог с расстояния его сфотографировать. Но нигериец категоричен: он не считает, что это разрешено.
Однако Чибузо приехал в Эстонию не из-за чувства безопасности, легенды о певческой революции или холода. Он уже окончил университет в Нигерии и был сосредоточен на работе в строительной компании.
"У меня есть друзья в Эстонии, которые учились в бакалавриате и магистратуре. Они вспомнили, что я был одним из лучших учеников, и подумали, что учеба здесь может мне подоти. В Нигерии нет таких хороших инженерных программ. Они подумали, что мне не следует тратить зря время, а надо приехать сюда, чтобы продолжить учебу", - вспоминает Чибузо.
Нигерийский студент-химик Тартуского университета Рашид Аде впервые услышал об Эстонии весной 2016 года. Он искал онлайн-курсы, чтобы улучшить свои познания в аналитической химии, и нашел курс эстонского вуза. Курс ему понравился, в нем же рекламировали новую магистерскую программу.
Аде заинтересован в в будущей работе в области контроля качества, для чего важно доскональное знание аналитической химии. «Дома я не мог так глубоко погрузиться в эту тему, - говорит он. - Если у вас есть цель, которой не учат в вашей родной стране, нужно переехать в другое место».
Отец Аде в свое время учился в Великобритании. Один из братьев в настоящее время работает приглашенным профессором в Университете Миссури, а другой - докторантом в Малайзии.
Аде уже было подал документы в канадский университет, но был обеспокоена постоянной неразберихой и меняющимися условиями. Поэтому он решил узнать, что это за учебное заведение в Тарту. «Я изучил историю этого университета, качество образования, а затем подал заявку», - говорит он. Менее чем через три месяца был получен положительный ответ.
«Тартуский университет оказал мне всю необходимую поддержку - информацию для получения визы и поездки, справочную информацию, чтобы помочь мне, даже организовал проживание, - признается Аде. - Они очень быстро отвечают и всегда готовы помочь. В отличие от Канадского университета».
В конце концов Аде приняли и в учебное заведение Канады, но их подтверждение пришло через три недели после того, как нигериец уже был в Эстонии.
Персе Нгой из ДРК услышал об Эстонии в Индии. Он попал туда после того, как почти получил медицинское образование в своей стране, но затем решил, что хочет стать инженером. Для этого он переехал в Нью-Дели в местное отделение престижного американского университета.
«Когда я приехал в Индию, я обнаружил, что это образование оказалось не таким хорошим, как я ожидал. Я проучился там два года, а потом решил, что это не то, чего я хочу », - говорит Нгой.
Когда один из однокурсников рассказал Нгою об Эстонии, где учится его сестра, конголезец поначалу отнесся к этому скептически. Однако он изучил предысторию Тартуского университета и решил подать заявку. Как и нигерийцам, ему понравился четкий и быстрый процесс подачи онлайн-заявок в эстонские университеты .
Нгой подавал заявки и другие места и поступил в университеты Канады, Германии и Нидерландов. Причина выбора Эстонии была прозаической: из четырех вариантов здесь были самые низкие расходы на проживание.
28-летний Нгой уже дошел до третьего курса бакалавриата по робототехнике в Тарту, планирует закончить его весной, а затем здесь же получить степень магистра: "Здесь есть то качество, которое я искал. Тарту предлагает мне вызов, это один из лучших университетов мира. Я получаю качественные знания. Я горжусь тем, что сделал правильный выбор".
И Чибузо, и Аде, и Нгой работают параллельно с учебой. Все должности связаны специальностью. Чибузо занимаетс посылочными роботами Starship. Аде работает в компании по производству химикатов, хотя и подчеркивает, что, к сожалению, в настоящее время - не на связанной с аналитической химией должности. Нгой работает разработчиком программного обеспечения.
Также выясняется, что все трое считают общее взаимодействие с африканским сообществом в целом более важным, чем взаимодействие со своими соотечественниками.
«Нас здесь довольно много из Африки, но в Тарту всего два человека из ДРК - я и еще один человек, который здесь получает докторскую степень по химии», - отмечает Нгой.
"Африканское сообщество есть, и это не только нигерийцы, но и камерунцы, кенийцы, руандийцы и люди из других стран, - говорит Чибузо. - Всегда легче, когда рядом есть африканцы".
Все трое считают, что эстонцев замкнутыми. "Но это ваша культура. Я уважаю культурные различия других людей", - говорит Аде. Он сравнивает Эстонию со своей родиной, которая насчитывает более 200 миллионов жителей, сотни языков, культур и племен, и считает, что в этом смысле картина в Эстонии более ясна.
Нгой говорит, что благодаря церкви он приобрел многих местных друзей. "В церкви можно найти людей любого происхождения. Они видят в вас не человека из другой страны, а братьев и сестер», - говорит исповедующий протестантскую веру конголезец.
Мусульманин Аде считает, что ему не так-то просто исповедовать здесь свою религию. "Во-первых, люди мало что знают о моей вере, и то, что они знают - негативное. Некоторые говорят: ты не можешь быть мусульманином, ты слишком хороший человек, чтобы быть мусульманином", - говорит он.
Однако, по словам Аде, он не знает мусульман в Эстонии, которые испытывали бы неудобства из-за атак исламистов в других местах.
На вопрос, чего им больше всего не хватает в Эстонии, все трое отвечают одинаково: своей семьи. Для них это слово означает чуть больше, чем то, что подразумевается в Эстонии. Помимо матери, отца и детей, в семью в Африке входит еще десяток или более родственников, живущих под одной крышей или в одной деревне.
"Здесь очень легко почувстовать себя одиноким. А иногда дни просто слишком медленно тянутся», - признает Аде.