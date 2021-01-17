Японцы против Олимпиады, но власти страны намерены провести соревнования в 2021 году

Это заявление Като прозвучало спустя несколько дней после того, как глава министерства Японии по делам административной реформы Таро Коно не исключил "любой исход" в судьбе летней Олимпиады в Токио. Министр Коно отметил, что "необходимо делать все возможное для подготовки к Играм, но возможен любой исход", передает NEWSru.com.

Данное высказывание разошлось в СМИ, которые вновь поставили вопрос о жизнеспособности плана правительства Японии провести Олимпиаду с учетом пандемии коронавируса.

К слову, по данным социологического исследования агентством Kyodo, проведенного неделю назад, около 80% японцев считают необходимым или вновь отложить проведение Игр, или вовсе отменить Олимпиаду в Токио.

"Мы определились с площадками и с расписанием Игр. Вовлеченные в подготовку люди продолжают работу, в том числе и по предотвращению распространения вируса", - подчеркнул, в свою очередь, генсек японского правительства Като, слова которого приводит РИА Новости .