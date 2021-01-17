У берегов Турции затонуло российское судно

Турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна, передает "Интерфакс".

Как сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, чьи слова приводит агентство, началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках.

По данным собеседника агентства, в район происшествия направлены три судна, однако из-за сильного ветра и волн они не могут подойти близко.