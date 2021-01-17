У берегов Турции затонуло российское судно
Сухогруз под флагом России затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
Сухогруз под флагом России затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
Турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна, передает "Интерфакс".
Как сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, чьи слова приводит агентство, началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках.
По данным собеседника агентства, в район происшествия направлены три судна, однако из-за сильного ветра и волн они не могут подойти близко.
Между тем, посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения сухогруза и занимается установлением судьбы экипажа. Как говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке, по предварительным данным, погибших нет.