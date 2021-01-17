Вс, 17.01.2021
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Юрген Лиги
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У берегов Турции затонуло российское судно

Фото иллюстративное. ФОТО: Eero Vabamägi

Сухогруз под флагом России затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна, передает "Интерфакс"

Как сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, чьи слова приводит агентство, началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках.

По данным собеседника агентства, в район происшествия направлены три судна, однако из-за сильного ветра и волн они не могут подойти близко.

Между тем, посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения сухогруза и занимается установлением судьбы экипажа. Как говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке, по предварительным данным, погибших нет.

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