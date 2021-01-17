Вс, 17.01.2021
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Юрген Лиги
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Белорусская АЭС снова вышла из строя из-за аварии

Leedu parlament võttis juba kolm aastat tagasi vastu seaduse, et Astravetsi tuumajaama valmides peatatakse elektrikaubandus Valgevenega. ФОТО: Rosatom Press Office/Rosatom Press Office/TASS

Первый блок БелАЭС, запущенной в прошлом году, отключили из-за срабатывания системы защиты, сообщило Минэнерго Белоруссии. По данным ведомства, радиационный фон в районе станции находится в норме, сообщает РБК.

На недавно запущенной в Белоруссии атомной электростанции из-за срабатывания системы защиты генератора отключили первый энергоблок. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго республики.

«Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — заявили в ведомстве.

По его информации, радиационный фон в районе станции находится в норме.

БелАЭС запустили 7 ноября 2020 года. Однако спустя три дня станция временно прекратила выработку энергии. В сообщении на сайте АЭС говорилось, что в ходе пусконаладочных работ на станции выявили необходимость заменить отдельное электротехническое оборудование. В Госатомнадзоре Белоруссии заверили, что это решение не повлияет на радиационную безопасность.

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