Белорусская АЭС снова вышла из строя из-за аварии

На недавно запущенной в Белоруссии атомной электростанции из-за срабатывания системы защиты генератора отключили первый энергоблок. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго республики.

«Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — заявили в ведомстве.

По его информации, радиационный фон в районе станции находится в норме.