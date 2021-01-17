Вс, 17.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Эстония проведет заседание ООН о свободе прессы в Беларуси

Протесты в Минске ФОТО: VASILY FEDOSENKO/REUTERS

Глава МИД Урмас Рейнсалу в пятницу будет основным докладчиком на организованном Эстонией в Совете безопасности ООН неформальном виртуальном заседании в формате Arria, посвященном свободе прессы в Беларуси.

Цель заседания — указать на необоснованные задержания белорусских журналистов и на другие угрожающие свободе прессы действия, которые правительство Беларуси совершило после президентских выборов 9 августа, передали BNS из МИД.

Встреча позволит получить непосредственную информацию о серьезных нарушениях свободы прессы в Беларуси, а также экспертные оценки и информацию от пострадавших журналистов и экспертов по правам человека. Главный докладчик — специальный рапортер ООН по развитию и защите свободы убеждений и свободы слова Айрин Хан. На заседании выступят член президиума Координационного совета Беларуси и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, журналист Times Гарет Браун и журналист из независимого белорусского издания.

В организации заседания участвуют Франция, Ирландия, Норвегия, Соединенное Королевство, США, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Украина. Заседание будет транслироваться в YouTube, Facebook, на сайтах МИД Эстонии и представительства ООН в Эстонии.

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