Эстония проведет заседание ООН о свободе прессы в Беларуси

Цель заседания — указать на необоснованные задержания белорусских журналистов и на другие угрожающие свободе прессы действия, которые правительство Беларуси совершило после президентских выборов 9 августа, передали BNS из МИД.

Встреча позволит получить непосредственную информацию о серьезных нарушениях свободы прессы в Беларуси, а также экспертные оценки и информацию от пострадавших журналистов и экспертов по правам человека. Главный докладчик — специальный рапортер ООН по развитию и защите свободы убеждений и свободы слова Айрин Хан. На заседании выступят член президиума Координационного совета Беларуси и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, журналист Times Гарет Браун и журналист из независимого белорусского издания.