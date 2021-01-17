Эстония проведет заседание ООН о свободе прессы в Беларуси

Цель заседания — указать на необоснованные задержания белорусских журналистов и на другие угрожающие свободе прессы действия, которые правительство Беларуси совершило после президентских выборов 9 августа, передали BNS из МИД.
Встреча позволит получить непосредственную информацию о серьезных нарушениях свободы прессы в Беларуси, а также экспертные оценки и информацию от пострадавших журналистов и экспертов по правам человека. Главный докладчик — специальный рапортер ООН по развитию и защите свободы убеждений и свободы слова Айрин Хан. На заседании выступят член президиума Координационного совета Беларуси и глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, журналист Times Гарет Браун и журналист из независимого белорусского издания.
В организации заседания участвуют Франция, Ирландия, Норвегия, Соединенное Королевство, США, Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Украина. Заседание будет транслироваться в YouTube, Facebook, на сайтах МИД Эстонии и представительства ООН в Эстонии.