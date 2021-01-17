Для обмана жителей Эстонии изобретают новые схемы

Следует помнить, что ни один работник банка не попросит у человека по телефону выдать его данные, в случае, если у вас спрашивают пароли или коды, следует быть крайне бдительными. Лучше всего завершить разговор и самому связаться с банком или самому зайти на свой счет и убедиться, что все в порядке.

Пихельгас напоминает людям, что перед началом инвестиций следует провести основательную предварительную работу и узнать, куда вкладывать деньги. «Звонки, во время которых обещают быстрые большие доходы, нереалистичны. Мы рекомендуем сразу сбрасывать звонок и не общаться с мошенниками».

В некоторых случаях люди берут и кредиты, чтобы больше инвестировать или мошенники пользуются данными людей и сами берут на их имя кредиты и сразу воруют деньги. По словам Пихельгаса, жертвам мошенников зачастую стыдно, но об этом непременно следует рассказать близким, чтобы не оставаться со своим горем наедине.

Вернуть деньги нельзя

Украденные деньги быстро с помощью нескольких переводов уходят за границу, пока наличные не будут сняты. Деньги можно вернуть, если, например, человек сразу поймет, что его обманули и даст об этом знать в банк. «К сожалению, многие получившие предложение об инвестировании люди понимают, что речь идет о мошенничестве, только спустя недели или даже месяцы».

В случае подобных мошенничеств речь идет о международных преступлениях. «Мошенники знают, что вероятность быть пойманным намного выше, если вся деятельность разворачивается в одной стране. Именно поэтому жертв ищут за границей. Расследование трансграничных преступлений требует много времени, и мы работаем с полицией разных стран. Подобные аферы совершались и против жителей других стран Евросоюза».

Популярные схемы

Схема звонка из банка начала распространяться с середины июля прошлого года. Жителям Эстонии стали поступать звонки, когда звонящий на русском языке представляется работником Swedpank или SEB. Зачастую звонки поступают с номера, напоминающего номер службы поддержки клиентов Swedpank, который заканчивается на 310.

Неизвестные русскоязычные люди, как мужчины, так и женщины, представляются специалистами по безопасности банков и пытаются создать впечатление, будто помогают людям защитить находящиеся на их счетах деньги. Предпринимаются попытки убедить клиента в том, что с его счетом проводятся подозрительные операции или что кто-то пытается взломать электронный банк жертвы.

Могут сказать, что надо установить дополнительную защиту на счет, и попросить назвать свой признак пользователя и после этого ввести PIN-код в Mobiil-ID или Smart-ID. Но вводя PIN-код, жертва, к сожалению, подтверждает вход в банк и перевод денег на чужой счет. Один такой звонок поступил даже самому работнику Swedpank.

По состоянию на конец декабря прошлого года, было зарегистрировано более 190 случаев, а ущерб составил более 620 000 евро.

Мошенничество, связанное с инвестициями, распространяется минимум три года. В основном это телефонные звонки на русском языке, во время которых предлагается очень высокая продуктивность и обогащение всего за несколько дней. Люди также сами находили в интернете объявления о якобы инвестиционной возможности, оставляли свои контактные данные, а затем с ними связывались. Обычно предлагается торговля на различных биржах и инвестирование в криптовалюты.

Мошенники запрашивают доступ к компьютеру человека через программы AnyDesk или TeamViewer, которые берут на себя управление компьютером и получают доступ, например, к банковскому счету, а также ко всем другим данным на компьютере. Мошенники говорят, что хотят помочь людям и показать, как работают биржи.

Цель мошенников - держать человека на крючке как можно дольше, чтобы выманить больше денег. Обычно человек понимает, что это мошенничество, только когда пытается вывести деньги.

Обычное такое «инвестирование» длится несколько недель или даже месяцев, а если человек хочет снять деньги, под разными предлогами часто требуются осуществить платежи.

Зачастую люди берут кредит, чтобы больше инвестировать и есть также случаи, когда мошенники брали кредит на имя жертвы. В надежде быстро разбогатеть люди оказываются в тяжелом финансовом положении.