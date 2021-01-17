Вс, 17.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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Для обмана жителей Эстонии изобретают новые схемы

Евро ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В последние годы количество совершаемого в интернете и по телефону мошенничества значительно увеличилось. Если несколько лет в полицию обращались со случаями, когда людям звонили и утверждали, что для спасения их пострадавших близких срочно нужны деньги, теперь мошенники нашли новые способы, как выманивать у людей деньги.

Например, на прошлой неделе в полицию обратилась жительница Вырумаа, на адрес электронной почты которой в прошлом году поступило заманчивое предложение о получении крупной суммы денег. Заманчивое предложение оказалось мошенничеством, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Женщина следовала присланным в письме инструкциям и для получения денег неоднократно переводила различные суммы. В общей сложности женщина перевела предлагавшему деньги более 1000 евро.

До сих пор обещанная крупная сумма на счет женщины не поступила. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту произошедшего было начато уголовное производство.

Глава службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас сказал, что мошенники в основном ищут новых жертв по телефону, в основном они разговаривают на русском языке. Например, одна из новых схем 2020 года — представляться работником банка.

«В прошлом году одному человеку позвонили с номера, аналогичного номеру телефона банка, и сказали, что ему звонят из Swedbank. Тогда человек сказал, что он вообще не является клиентом этого банка и у него есть счет в банке SEB. Тогда мошенник сразу переобулся и сказал, что он все-таки звонит из банка SEB, и на счету человека была совершена подозрительная сделка, которую следует немедленно прервать и для этого требуется его PIN-коды». К сожалению, человек передал свои коды мошеннику и потерял деньги.

Также, по словам Пихельгаса, уже несколько лет ущерб наносят различные подозрение предложения об инвестициях. Обычно речь идет о звонящих по телефону русскоязычных мошенниках, хотя есть и несколько случаев, когда человек сам находил в интернете предложение об инвестировании, оставлял свои контакты и с ним связывались.

Все забрали

Например, в прошлом году одну пожилую женщину уговорили по телефону заняться инвестированием. Она послушала мошенника и поверила ему. Она переводила на веб-платформу все более крупные суммы. В один миг она осознала, что больше не может забрать деньги с платформы и она стала жертвой мошенничества.

К этому моменту женщина потеряла все свое имущество. Когда женщине больше нечего было отдавать, ей снова позвонили мошенники, которые представились помощниками, которые помогают жертвам мошенников вернуть свои деньги. Для получения помощи нужно было снова платить деньги. Женщина снова попалась на крючок мошенников и отдала им деньги. В последний раз мошенники снова позвонили женщине, и она пожаловалась, что на ее банковском счете осталось всего несколько десятков евро. По телефону ей сказали, что этого достаточно, чтобы спасти все деньги, которые она уже заплатила. К сожалению, это тоже было ложью.

«Мошенники вводят людей в заблужение, чтобы получить доступ к компьютеру, данным и банковскому счету человека и украсть оттуда деньги. Людей часто просят идентифицировать себя через Smart-ID, хотя на самом деле с помощью этого мошенники заходят на банковский счет», - добавил Пихельгас.

Следует помнить, что ни один работник банка не попросит у человека по телефону выдать его данные, в случае, если у вас спрашивают пароли или коды, следует быть крайне бдительными. Лучше всего завершить разговор и самому связаться с банком или самому зайти на свой счет и убедиться, что все в порядке.

Пихельгас напоминает людям, что перед началом инвестиций следует провести основательную предварительную работу и узнать, куда вкладывать деньги. «Звонки, во время которых обещают быстрые большие доходы, нереалистичны. Мы рекомендуем сразу сбрасывать звонок и не общаться с мошенниками».

В некоторых случаях люди берут и кредиты, чтобы больше инвестировать или мошенники пользуются данными людей и сами берут на их имя кредиты и сразу воруют деньги. По словам Пихельгаса, жертвам мошенников зачастую стыдно, но об этом непременно следует рассказать близким, чтобы не оставаться со своим горем наедине.

Вернуть деньги нельзя

Украденные деньги быстро с помощью нескольких переводов уходят за границу, пока наличные не будут сняты. Деньги можно вернуть, если, например, человек сразу поймет, что его обманули и даст об этом знать в банк. «К сожалению, многие получившие предложение об инвестировании люди понимают, что речь идет о мошенничестве, только спустя недели или даже месяцы».

В случае подобных мошенничеств речь идет о международных преступлениях. «Мошенники знают, что вероятность быть пойманным намного выше, если вся деятельность разворачивается в одной стране. Именно поэтому жертв ищут за границей. Расследование трансграничных преступлений требует много времени, и мы работаем с полицией разных стран. Подобные аферы совершались и против жителей других стран Евросоюза».

Популярные схемы

Схема звонка из банка начала распространяться с середины июля прошлого года. Жителям Эстонии стали поступать звонки, когда звонящий на русском языке представляется работником Swedpank или SEB. Зачастую звонки поступают с номера, напоминающего номер службы поддержки клиентов Swedpank, который заканчивается на 310.

Неизвестные русскоязычные люди, как мужчины, так и женщины, представляются специалистами по безопасности банков и пытаются создать впечатление, будто помогают людям защитить находящиеся на их счетах деньги. Предпринимаются попытки убедить клиента в том, что с его счетом проводятся подозрительные операции или что кто-то пытается взломать электронный банк жертвы.

Могут сказать, что надо установить дополнительную защиту на счет, и попросить назвать свой признак пользователя и после этого ввести PIN-код в Mobiil-ID или Smart-ID. Но вводя PIN-код, жертва, к сожалению, подтверждает вход в банк и перевод денег на чужой счет. Один такой звонок поступил даже самому работнику Swedpank.

По состоянию на конец декабря прошлого года, было зарегистрировано более 190 случаев, а ущерб составил более 620 000 евро.

Мошенничество, связанное с инвестициями, распространяется минимум три года. В основном это телефонные звонки на русском языке, во время которых предлагается очень высокая продуктивность и обогащение всего за несколько дней. Люди также сами находили в интернете объявления о якобы инвестиционной возможности, оставляли свои контактные данные, а затем с ними связывались. Обычно предлагается торговля на различных биржах и инвестирование в криптовалюты.

Мошенники запрашивают доступ к компьютеру человека через программы AnyDesk или TeamViewer, которые берут на себя управление компьютером и получают доступ, например, к банковскому счету, а также ко всем другим данным на компьютере. Мошенники говорят, что хотят помочь людям и показать, как работают биржи.

Цель мошенников - держать человека на крючке как можно дольше, чтобы выманить больше денег. Обычно человек понимает, что это мошенничество, только когда пытается вывести деньги.

Обычное такое «инвестирование» длится несколько недель или даже месяцев, а если человек хочет снять деньги, под разными предлогами часто требуются осуществить платежи.

Зачастую люди берут кредит, чтобы больше инвестировать и есть также случаи, когда мошенники брали кредит на имя жертвы. В надежде быстро разбогатеть люди оказываются в тяжелом финансовом положении.

По состоянию на конец декабря, в полицию в прошлом году поступило более 160 сообщений от потерпевших, общая сумма ущерба — почти 5,6 миллионов евро.

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