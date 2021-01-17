Эксперты призывают отказаться от приложения WhatsApp

Миллионы пользователей WhatsApp по всему миру начали искать альтернативу. Facebook испугался, и в пятницу, 15 января, сообщил, что намеченные перемены откладываются на более поздний срок. Однако это вряд ли изменит тот факт, что латвийские эксперты по кибербезопасности также очень скептически относятся к WhatsApp, пишет Rus.TVNET.

Приложение не читает переписку пользователей, ибо она зашифрована, но хочет получать доступ к другой информации - какова модель телефона клиента, какую сеть он использует, как часто пользуется WhatsApp, как выглядит изображение профиля пользователя, в каких чат-группах он зарегистрирован и с кем контактирует. Если пользователь использует платформу биллинга, предлагаемую WhatsApp, информация становится еще более обширной.

Без подтверждения новых правил пользователь больше не сможет использовать приложение WhatsApp.

Владельцы аппликации утверждают, что данные европейских пользователей не будут передаваться в распоряжение Facebook, если они согласятся на новые условия. Это связано с тем, что европейцы защищены общим регламентом о защите данных.

Тем не менее Янис Сартс, директор Центра стратегических коммуникаций НАТО, обещает удалить популярное приложение со своего телефона.

"По крайней мере я не хочу иметь у себя в телефоне такую аппликацию и на полном серьезе никому не рекомендую ее использовать. Я советую Signal, большинство из тех, кто заботится о своей безопасности, используют именно ее. Лучшая с точки зрения безопасности", - говорит Сартс.

Министр обороны Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!) присоединяется к скептикам и призывает критически оценивать обещания разработчиков приложения защитить граждан Европы. Он также отметил, что это приложение больше не используется сотрудниками министерства.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv подчеркивает: "Если вы на своем смартфоне используете приложение Facebook, то можете не переживать по поводу WhatsApp - оба этих продукта принадлежат одному и тому же владельцу, который уже получает доступ к содержимому вашего устройства. Однако, если вы не хотите, чтобы содержимое ваших телефонов использовали в рекламных целях, лучше удалите WhatsApp".

Cert.lv в качестве альтернативы тоже советует использовать приложение Signal.

Signal также рекомендовал своим пользователям Twitter известный бизнесмен Илон Маск.