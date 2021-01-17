Картина дня: тонна кокаина, рекорд холода и африканские студенты в вузах Эстонии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 января.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 12,2% от общего количества. Читать далее...
В прошлом году было принято 36 652 экзаменов по вождению, из которых сдали 52% или 19 412 человек. В 2020 году экзаменаторам также пришлось иметь дело с желающим получить права, который сдавал экзамен по вождению уже 29-й раз. Читать далее...
Полиция Эквадора конфисковала 1,3 тонны кокаина в отправляемом в Эстонию контейнере, сообщил в субботу министр внутренних дел страны Патрисио Пазминьо. Читать далее...
Поступление в эстонские университеты стало очень удобным и логичным, хвалят приехавшие сюда учиться нигерийцы и конголезцы. В то же время, в первую очередь их волнует, получат ли они качественное образование, когда приедут в далекую и невообразимо холодную страну. Читать далее...
Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно извинился перед всеми руководителями и сотрудниками учреждений социальной опеки, которые хорошо выполняют свою работу, и сказал, что понимает упрек в чрезмерном обобщении в разговоре о проблемах домов призрения. Читать далее...
В Эстонии очень много хороших школ, прекрасных учителей и талантливых учеников, но у нас до сих пор две школьные системы, что приводит к воспроизводству сегрегации, пишет Маргус Педасте, профессор образовательных технологий Тартуского университета. Читать далее...
22-летний водитель без прав в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Škoda Superb, выехал на встречную полосу и сбил переходившего по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора 73-летнего мужчину. Читать далее...
В субботу организация общественного тестирования открыла в Нарве приграничный пункт тестирования на коронавирус, в котором медработники центра Confido будут круглосуточно брать у всех желающих пробы из носоглотки для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Читать далее...
Новое потенциальное лекарство от Covid-19, разработанное исследователями из медицинского центра Университета Раша, добилось успехе в предотвращения симптомов заболевания у мышей. Читать далее...
По данным официальных метеорологических станций, в ночь на воскресенье холоднее всего было в Валга, где зарегистрировали 24,3 градуса мороза, это также новый рекорд холода за эту зиму. Читать далее...
В Эстонию пришла зима, и, как показывают снегопады и низкие температуры, - на более длительный срок, нежели мы привыкли. В результате центр лыжного спорта и отдыха Валгехобусемяэ стал самым популярным местом в Ярвамаа. Читать далее...