Картина дня: тонна кокаина, рекорд холода и африканские студенты в вузах Эстонии

В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 390 человек, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 12,2% от общего количества. Читать далее...

Житель Эстонии 29 раз пытался сдать экзамен по вождению

В прошлом году было принято 36 652 экзаменов по вождению, из которых сдали 52% или 19 412 человек. В 2020 году экзаменаторам также пришлось иметь дело с желающим получить права, который сдавал экзамен по вождению уже 29-й раз. Читать далее...

В Эстонию пытались доставить тонну кокаина

Полиция Эквадора конфисковала 1,3 тонны кокаина в отправляемом в Эстонию контейнере, сообщил в субботу министр внутренних дел страны Патрисио Пазминьо. Читать далее...

"Здесь отзывчивая полиция и вкусные торты": что влечет африканских студентов в Эстонию?

Поступление в эстонские университеты стало очень удобным и логичным, хвалят приехавшие сюда учиться нигерийцы и конголезцы. В то же время, в первую очередь их волнует, получат ли они качественное образование, когда приедут в далекую и невообразимо холодную страну. Читать далее...

Глава Департамента здоровья публично извинился за свои высказывания

Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно извинился перед всеми руководителями и сотрудниками учреждений социальной опеки, которые хорошо выполняют свою работу, и сказал, что понимает упрек в чрезмерном обобщении в разговоре о проблемах домов призрения. Читать далее...

Для перехода на единую эстонскую школу необходим толчок

В Эстонии очень много хороших школ, прекрасных учителей и талантливых учеников, но у нас до сих пор две школьные системы, что приводит к воспроизводству сегрегации, пишет Маргус Педасте, профессор образовательных технологий Тартуского университета. Читать далее...

В Таллинне пьяный водитель без прав сбил человека и бросил его на дороге

22-летний водитель без прав в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Škoda Superb, выехал на встречную полосу и сбил переходившего по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора 73-летнего мужчину. Читать далее...

В Эстонии открылся первый круглосуточный пункт тестирования на коронавирус

В субботу организация общественного тестирования открыла в Нарве приграничный пункт тестирования на коронавирус, в котором медработники центра Confido будут круглосуточно брать у всех желающих пробы из носоглотки для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Читать далее...

Новое лекарство показало хорошие результаты в предотвращении симптомов Covid-19

Новое потенциальное лекарство от Covid-19, разработанное исследователями из медицинского центра Университета Раша, добилось успехе в предотвращения симптомов заболевания у мышей. Читать далее...

В Эстонии зарегистрировали рекордно низкую для этой зимы температуру

По данным официальных метеорологических станций, в ночь на воскресенье холоднее всего было в Валга, где зарегистрировали 24,3 градуса мороза, это также новый рекорд холода за эту зиму. Читать далее...

Прогноз руководителя лыжного центра: зима продлится до апреля