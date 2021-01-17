Картина дня: задержание вернувшегося в Россию Навального, тонна кокаина и рекорд холода
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 января.
Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом. Читать далее...
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявил в социальных сетях, что три прибалтийских государства выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Читать далее...
В связи с арестом лидера российской оппозиции Алексея Навального непарламентская партия Eesti 200 считает неизбежным, что Центристская партия, ведущая коалиционные переговоры, расторгнет соглашение о сотрудничестве с правящей партией России «Единая Россия». Читать далее...
Полиция Эквадора конфисковала 1,3 тонны кокаина в отправляемом в Эстонию контейнере, сообщил в субботу министр внутренних дел страны Патрисио Пазминьо. Читать далее...
По данным официальных метеорологических станций, в ночь на воскресенье холоднее всего было в Валга, где зарегистрировали 24,3 градуса мороза, это также новый рекорд холода за эту зиму. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 12,2% от общего количества. Читать далее...
В прошлом году было принято 36 652 экзаменов по вождению, из которых сдали 52% или 19 412 человек. В 2020 году экзаменаторам также пришлось иметь дело с желающим получить права, который сдавал экзамен по вождению уже 29-й раз. Читать далее...
Поступление в эстонские университеты стало очень удобным и логичным, хвалят приехавшие сюда учиться нигерийцы и конголезцы. В то же время, в первую очередь их волнует, получат ли они качественное образование, когда приедут в далекую и невообразимо холодную страну. Читать далее...
Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно извинился перед всеми руководителями и сотрудниками учреждений социальной опеки, которые хорошо выполняют свою работу, и сказал, что понимает упрек в чрезмерном обобщении в разговоре о проблемах домов призрения. Читать далее...
В Эстонии очень много хороших школ, прекрасных учителей и талантливых учеников, но у нас до сих пор две школьные системы, что приводит к воспроизводству сегрегации, пишет Маргус Педасте, профессор образовательных технологий Тартуского университета. Читать далее...
22-летний водитель без прав в состоянии алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Škoda Superb, выехал на встречную полосу и сбил переходившего по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора 73-летнего мужчину. Читать далее...
В субботу организация общественного тестирования открыла в Нарве приграничный пункт тестирования на коронавирус, в котором медработники центра Confido будут круглосуточно брать у всех желающих пробы из носоглотки для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Читать далее...
Новое потенциальное лекарство от Covid-19, разработанное исследователями из медицинского центра Университета Раша, добилось успехе в предотвращения симптомов заболевания у мышей. Читать далее...
В Эстонию пришла зима, и, как показывают снегопады и низкие температуры, - на более длительный срок, нежели мы привыкли. В результате центр лыжного спорта и отдыха Валгехобусемяэ стал самым популярным местом в Ярвамаа. Читать далее...
Грузовое судно "Арвин", ранее ходившее под российским флагом, затонуло в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу". Турецкие власти приступили к спасательной операции. Читать далее...
В прошлом году производство электроэнергии в Эстонии упало на 25 процентов до 4,8 тераватт-часов, а потребление - всего на 2 процента до 8,4 тераватт-часов. Читать далее...
Члены руководства EKRE Март Хельме и Яак Мадисон заявили, что партия, находясь в оппозиции, намерена воспрепятствовать работе новой коалиции. Читать далее...