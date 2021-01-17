Картина дня: задержание вернувшегося в Россию Навального, тонна кокаина и рекорд холода

БЛОГ, ФОТО, ВИДЕО 〉 Навального задержали сразу же по прибытии в Россию

Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом. Читать далее...

Эстония и другие страны Балтии требуют немедленного освобождения Навального

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявил в социальных сетях, что три прибалтийских государства выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Читать далее...

Eesti 200: в связи с задержанием Навального Центристская партия должна аннулировать договор с «Единой Россией»

В связи с арестом лидера российской оппозиции Алексея Навального непарламентская партия Eesti 200 считает неизбежным, что Центристская партия, ведущая коалиционные переговоры, расторгнет соглашение о сотрудничестве с правящей партией России «Единая Россия». Читать далее...

В Эстонию пытались доставить тонну кокаина

Полиция Эквадора конфисковала 1,3 тонны кокаина в отправляемом в Эстонию контейнере, сообщил в субботу министр внутренних дел страны Патрисио Пазминьо. Читать далее...

В Эстонии зарегистрировали рекордно низкую для этой зимы температуру

По данным официальных метеорологических станций, в ночь на воскресенье холоднее всего было в Валга, где зарегистрировали 24,3 градуса мороза, это также новый рекорд холода за эту зиму. Читать далее...

В Эстонии коронавирус обнаружен еще у 390 человек, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3207 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 390, то есть 12,2% от общего количества. Читать далее...

Житель Эстонии 29 раз пытался сдать экзамен по вождению

В прошлом году было принято 36 652 экзаменов по вождению, из которых сдали 52% или 19 412 человек. В 2020 году экзаменаторам также пришлось иметь дело с желающим получить права, который сдавал экзамен по вождению уже 29-й раз. Читать далее...

"Здесь отзывчивая полиция и вкусные торты": что влечет африканских студентов в Эстонию?

Поступление в эстонские университеты стало очень удобным и логичным, хвалят приехавшие сюда учиться нигерийцы и конголезцы. В то же время, в первую очередь их волнует, получат ли они качественное образование, когда приедут в далекую и невообразимо холодную страну. Читать далее...

Глава Департамента здоровья публично извинился за свои высказывания

Гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно извинился перед всеми руководителями и сотрудниками учреждений социальной опеки, которые хорошо выполняют свою работу, и сказал, что понимает упрек в чрезмерном обобщении в разговоре о проблемах домов призрения. Читать далее...

Для перехода на единую эстонскую школу необходим толчок

В Эстонии очень много хороших школ, прекрасных учителей и талантливых учеников, но у нас до сих пор две школьные системы, что приводит к воспроизводству сегрегации, пишет Маргус Педасте, профессор образовательных технологий Тартуского университета. Читать далее...