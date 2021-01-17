Евросоюз разрешил жителям есть червей

Червяков признали съедобными в Европе. Не всех, а вполне определенных. Впервые агентство безопасности продуктов питания ЕС одобряет употребление в пищу насекомых. Готовы попробовать? pic.twitter.com/CoAvfFHx53

Ожидается, что после этого решения запрет на употребление червей человеком снимут все страны ЕС. До сих пор этот богатый протеином, жиром и клетчаткой продукт использовался исключительно в качестве корма для животных.