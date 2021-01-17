Евросоюз разрешил жителям есть червей
Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что желтые мучные черви подходят для человеческого питания и богаты белками, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The Guardian.
Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов подтвердило, что желтые мучные черви подходят для человеческого питания и богаты белками, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The Guardian.
Червяков признали съедобными в Европе. Не всех, а вполне определенных. Впервые агентство безопасности продуктов питания ЕС одобряет употребление в пищу насекомых. Готовы попробовать? pic.twitter.com/CoAvfFHx53— DW на русском (@dw_russian) January 14, 2021
Ожидается, что после этого решения запрет на употребление червей человеком снимут все страны ЕС. До сих пор этот богатый протеином, жиром и клетчаткой продукт использовался исключительно в качестве корма для животных.
Сегодня мучных червей обычно выращивают на фермах и кормят пшеничной мукой или отрубями.
Пока продажа насекомых в качестве человеческой еды запрещена во Франции, Германии, Италии, Испании и некоторых других странах ЕС. Страны требовали у производителей подтверждения безопасности и официального разрешения Брюсселя. Теперь оно у них есть.