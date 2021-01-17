Биатлонист Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

"Достаточно давно не был в такой компании, не боролся за высокие места. К сожалению, оказался немного не готов. Психологически, скорее всего. Возможно, критика была не зря, но сегодня очень спокойно начинал", - сказал Матвей в эфире "Матч ТВ" .