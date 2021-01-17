Биатлонист Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира

Вторым финишировал австриец Феликс Ляйтнер (+3,6 секунд; 0 промахов), третьим - швейцарец Беньямин Вегер (+7,8; 0). Россиянин Матвей Елисеев закончил гонку шестым (+20,1; 1).
"Достаточно давно не был в такой компании, не боролся за высокие места. К сожалению, оказался немного не готов. Психологически, скорее всего. Возможно, критика была не зря, но сегодня очень спокойно начинал", - сказал Матвей в эфире "Матч ТВ".
Эдуард Латыпов, у которого не заладилась стрельба, стал 29-м (+3.55,3; 7), ранее россиянин Александр Логинов снялся с гонки из-за недомогания.
Этап Кубка мира завершится женским масс-стартом, который пройдет позднее в воскресенье.