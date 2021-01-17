Андрей Коробейник: если мне предложат пост министра IT, обсудим

– Обсудим, если поступит. Честно скажу, что пост министра – не профессия моей мечты.

– А что же является профессией вашей мечты?

– В IT-секторе много интересных областей. Мне нравится программировать, я легко могу представить себя программистом на профессиональном уровне.

– Есть ли у вас профильное образование?

– Профильного образования нет. Я учился в Тартуском университете, но не закончил его.

– Каковы, по вашей оценке, перспективы союза реформистов и центристов? Вы один из немногих политиков, кто был в обеих партиях и может оценить способность бывших и нынешних однопартийцев к сотрудничеству…

– Мне кажется, что эти партии стали гораздо ближе по идеологии. Еще года четыре назад Центристская партия было достаточно левой, а Партия реформ – ультраконсервативной. Сейчас они обе сдвинулись ближе к центру, обе партии – либеральные. Им легко будет найти общий язык по целому ряду вопросов. Серьезных противоречий, наверное, и нет.

Хочу также отметить, что прошлая коалиция с EKRE и Isamaa, просуществовавшая всего два года, работала очень конструктивно. Несмотря на идеологические противоречия, серьезных проблем с организацией сотрудничества не было.

Из кризиса Эстония выходит в очень хорошей форме.

– Партия Ээсти 200 заявила, что в связи с задержанием Алексея Навального Центристская партия должна аннулировать договор с «Единой Россией». Может ли этот вопрос стать камнем преткновения на переговорах с Партией реформ?

– Про договор с «Единой Россией» ничего сказать не могу, мне его не показывали.

– Но вам известно, что он существует?

– Я слышал про это.

Долгие годы это была любимая тема Партии реформ. Лично я в этом договоре ничего плохого не вижу, если такое сотрудничество действительно есть.

В таком случае есть партия, с которой можно работать и пытаться на нее влиять, сказав, например, что то, что они делают с Навальным, – это неправильно. Это подействует лучше, чем банальный пресс-релиз.

За все эти годы я не видел, чтобы договор с «Единой Россией» работал и от него была практическая польза. Сложно сказать, зачем он вообще был нужен и для чего заключался. Возможно, что у инициаторов его подписания в свое время был какой-то план, но я про него ничего не знаю.

– Есть ли смысл поднимать этот вопрос сейчас внутри партии?

– Сейчас вообще-то кризис. Если этот вопрос был бы поднят не Eesti 200, а кем-то более полезным в текущей ситуации, то мы бы его, конечно, обсудили бы. Но я не понимаю, каким образом это поможет в сегодняшней ситуации с Навальным.