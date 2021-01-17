Пн, 18.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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  • Андрей Коробейник: не понимаю, как разрыв договора с «Единой Россией» мог бы помочь Навальному
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Андрей Коробейник: не понимаю, как разрыв договора с «Единой Россией» мог бы помочь Навальному

  • Если предложат пост министра IT, обсудим
  • За два года можно сделать больше, чем за последние шесть лет
  • Пункт о русской школе может быть исключен из коалиционного соглашения

На этой неделе будет достигнута ясность в коалиционных переговорах. По всей видимости, дело дойдет и до распределения портфелей. Будет ли в новом правительстве русский министр?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире участник коалиционных переговоров, зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник.

Фрагмент беседы:

– Партия Ээсти 200 заявила, что в связи с задержанием Алексея Навального Центристская партия должна аннулировать договор с «Единой Россией». Может ли этот вопрос стать камнем преткновения на переговорах с Партией реформ?

– Про договор с «Единой Россией» ничего сказать не могу, мне его не показывали.

– Но вам известно, что он существует?

– Я слышал про это.

Долгие годы это была любимая тема Партии реформ. Лично я в этом договоре ничего плохого не вижу, если такое сотрудничество действительно есть.

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В таком случае есть партия, с которой можно работать и пытаться на нее влиять, сказав, например, что то, что они делают с Навальным, – это неправильно. Это подействует лучше, чем банальный пресс-релиз.

За все эти годы я не видел, чтобы договор с «Единой Россией» работал и от него была практическая польза. Сложно сказать, зачем он вообще был нужен и для чего заключался. Возможно, что у инициаторов его подписания в свое время был какой-то план, но я про него ничего не знаю.

– Есть ли смысл поднимать этот вопрос сейчас внутри партии?

– Сейчас вообще-то кризис. Если этот вопрос был бы поднят не Eesti 200, а кем-то более полезным в текущей ситуации, то мы бы его, конечно, обсудили бы. Но я не понимаю, каким образом это поможет в сегодняшней ситуации с Навальным.

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Допустим, завтра Центристская партия решит разорвать договор с «Единой Россией». Кто от этого выиграет? Как это поможет Навальному? Не знаю. Но, возможно, это было бы и правильно сделать. У меня нет точки зрения в данном вопросе.

– Когда на коалиционных переговорах с Партией реформ дело дойдет до русской школы? Зайдет ли вообще об этом речь?

– Думаю, что такие вопросы, как русская школа, не будут обсуждаться не только на переговорах, но и вообще в ближайшие два года, если коалиция столько просуществует.

Столь острые проблемы – с разницей в мировоззрении – будут отодвинуты на второй план. Если пункт о русской школе и будет записан, то в очень обтекаемой форме.

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Партия реформ понимает, что если с русской школой произойдет что-то негативное, то коалиция закончится. Центристам нет смысла работать в коалиции, которая меняет статус-кво русской школы.

Думаю, что именно по этой причине не будет красных линий. Все партии готовы к сотрудничеству для того, чтобы выйти из кризиса. После этого можно будет уже обсуждать общую налоговую стратегию, а там уже и следующие парламентские выборы подоспеют.

– Может ли зайти речь о распределении портфелей уже сегодня вечером на собрании фракции Центристской партии?

– Скорее всего, портфели будут поделены ближе к концу недели.

– Будет ли в новом правительстве русский министр?

– Пока нет никаких предположений.

Думаю, что в Центристской партии достаточно много сильных русских политиков. Например, Вадим Белобровцев и другие. Кроме того, существует возможность привлечь специалистов со стороны.

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К такой практике уже не раз прибегали разные партии. Непартийных приглашали на пост министра внешней торговли и инфотехнологий и социал-демократы, и EKRE.

– Готовы ли вы занять пост министра инфотехнологий и внешней торговли, если такое предложение поступит?

– Если об этом зайдет речь, мы это обсудим. Есть много сопутствующих факторов, которые имеют значение.

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– Какие, например?

– Я буду готов внести вклад при составлении программы. Думаю, что за два оставшихся до выборов года эта коалиция сможет сделать больше, чем за последние шесть лет.

У Эстонии есть немало проблем в области IT – и с э-государством, и с IT-образованием, и с нехваткой специалистов, которая отчасти объясняется неудачной миграционной политикой.

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При этом было много сделано и правильных шагов. Например, наше электронное гражданство является уникальным продуктом на мировом рынке. Просто у нас нет удачной среды для того, чтобы талантам, желающим приехать в Эстонию из-за границы, было бы это удобно делать.

Наша крошечная страна за счет таких направлений может обойти целый ряд стран.

В последние годы в Эстонии было много политических противоречий, поэтому IT-направление развивалось недостаточно. Думаю, что новый министр сможет за ближайшие два года сильно помочь сектору инфотехнологий.

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– И все же, готовы ли вы занять пост министра инфотехнологий и внешней торговли, если такое предложение поступит?

– Обсудим, если поступит. Честно скажу, что пост министра – не профессия моей мечты.

– А что же является профессией вашей мечты?

– В IT-секторе много интересных областей. Мне нравится программировать, я легко могу представить себя программистом на профессиональном уровне.

– Есть ли у вас профильное образование?

– Профильного образования нет. Я учился в Тартуском университете, но не закончил его.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: будет ли в новом правительстве русский министр? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​ ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees/
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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