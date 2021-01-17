Андрей Коробейник: не понимаю, как разрыв договора с «Единой Россией» мог бы помочь Навальному

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире участник коалиционных переговоров, зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник.

Фрагмент беседы:

– Партия Ээсти 200 заявила, что в связи с задержанием Алексея Навального Центристская партия должна аннулировать договор с «Единой Россией». Может ли этот вопрос стать камнем преткновения на переговорах с Партией реформ?

– Про договор с «Единой Россией» ничего сказать не могу, мне его не показывали.

– Но вам известно, что он существует?

– Я слышал про это.

Долгие годы это была любимая тема Партии реформ. Лично я в этом договоре ничего плохого не вижу, если такое сотрудничество действительно есть. 17

В таком случае есть партия, с которой можно работать и пытаться на нее влиять, сказав, например, что то, что они делают с Навальным, – это неправильно. Это подействует лучше, чем банальный пресс-релиз.

За все эти годы я не видел, чтобы договор с «Единой Россией» работал и от него была практическая польза. Сложно сказать, зачем он вообще был нужен и для чего заключался. Возможно, что у инициаторов его подписания в свое время был какой-то план, но я про него ничего не знаю.

– Есть ли смысл поднимать этот вопрос сейчас внутри партии?

– Сейчас вообще-то кризис. Если этот вопрос был бы поднят не Eesti 200, а кем-то более полезным в текущей ситуации, то мы бы его, конечно, обсудили бы. Но я не понимаю, каким образом это поможет в сегодняшней ситуации с Навальным. 17

Допустим, завтра Центристская партия решит разорвать договор с «Единой Россией». Кто от этого выиграет? Как это поможет Навальному? Не знаю. Но, возможно, это было бы и правильно сделать. У меня нет точки зрения в данном вопросе.

– Когда на коалиционных переговорах с Партией реформ дело дойдет до русской школы? Зайдет ли вообще об этом речь?

– Думаю, что такие вопросы, как русская школа, не будут обсуждаться не только на переговорах, но и вообще в ближайшие два года, если коалиция столько просуществует.

Столь острые проблемы – с разницей в мировоззрении – будут отодвинуты на второй план. Если пункт о русской школе и будет записан, то в очень обтекаемой форме. 17

Партия реформ понимает, что если с русской школой произойдет что-то негативное, то коалиция закончится. Центристам нет смысла работать в коалиции, которая меняет статус-кво русской школы.

Думаю, что именно по этой причине не будет красных линий. Все партии готовы к сотрудничеству для того, чтобы выйти из кризиса. После этого можно будет уже обсуждать общую налоговую стратегию, а там уже и следующие парламентские выборы подоспеют.