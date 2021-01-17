Алексей Навальный вышел из самолета. ФОТО: STAFF/REUTERS

Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом.

В России Навальный объявлен в розыск Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). В ведомстве считают, что оппозиционер нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции даже после того, как его выписали из немецкой клиники.

ФСИН требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Заседание суда, на котором будет рассматриваться это требование, назначено на 29 января.

Юристы, опрошенные Русской службой Би-би-си, ранее говорили, что по закону оппозиционера могут сначала задержать на 48 часов, а потом продлить этот срок до 30 суток. В этом случае он останется под арестом до заседания суда.

Кроме того, в конце декабря Следственный комитет России сообщил, что возбудил в отношении Навального дело о мошенничестве. По версии следствия, политик потратил на себя деньги, которые жертвователи отправляли на работу связанных с ним фондов. Сам он это отрицает.

При этом по делу о мошенничестве следствие пока не просило избрать Навальному меру пресечения. В теории оно может оставить его на свободе, а может попросить суд поместить политика под стражу или под домашний арест.

Возвращение Навального в Россию сопровождалось большим интересом со стороны его соратников, противников и журналистов. Десятки корреспондентов купили билет на тот же самолет, что и он, а в аэропорту Внуково, куда первоначально должен был прибыть рейс, собрались сторонники оппозиционера.

При этом в день прилета Навального в аэропорт стали пускать только тех, у кого есть билеты на самолет, что затруднило доступ в здание для встречающих - причем не только для тех, кто собирался увидеть Навального. Кроме того, рядом с аэропортом журналисты заметили множество автозаков.