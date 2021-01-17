График ⟩ Производство электроэнергии в Эстонии за пару лет сократилось вдвое

Это означает, что в прошлом году баланс электроэнергии Эстонии был отрицательным на 3,6 тераватт-часа. Еще в 2017 году, когда Эстония считалась самой энергонезависимой страной в Европейском союзе, по данным Elering, баланс был положительным на 2,7 тераватт-часа.

Основной причиной значительного снижения производства электроэнергии является подорожавшие квоты на выбросы CO2, а производство электроэнергии, произведенной из невозобновляемых источников, то есть в основном из горючего сланца, за год упало на 73 процента по сравнению с 2017 годом до уровня почти 2,6 тераватт-часов.

В то же время производство возобновляемой энергии значительно выросло, в прошлом году оно превысило уровень предыдущего года на 14 процентов и составило 2,2 тераватт-часа. По предварительным данным, производство возобновляемой энергии составило 46,3% всей электроэнергии в Эстонии. Согласно государственному плану в области энергетики и климата, доля возобновляемой электроэнергии в конечном потреблении должна составить не менее 40 процентов к 2030 году.

Koroonakriisil äritarbijatele negatiivset mõju ei olnud - elektri äritarbimine kasvas hoolimata covidist ja läbi aegade soojemast ilmast 3%. 10 GWh tarbimise piiri ületas sh 74 suurtarbijat ehk 11 võrra enam kui eelneval aastal. https://t.co/4mDObouUi2 — Taavi Veskimägi (@taaviveskimagi) January 15, 2021

Из соседних стран в сеть передачи Эстонии в прошлом году по сравнению с 2019 поступило на 27,5 процента больше электроэнергии, то есть почти на 7,2 тераватт-часов. Количество электроэнергии, поступающей из Эстонии в соседние страны, увеличилось на 3,3 процента до 3,4 тераватт-часов. Транзитный поток через энергосистему Эстонии вырос за год на 10,1 процента, составив немногим более 3,5 гигаватт-часов.

В прошлом году производство электроэнергии в Латвии снизилось на 11 процентов до 5,4 тераватт-часов, а потребление, как и в Эстонии, снизилось на 2 процента до 7 тераватт-часов. Баланс электроэнергии южных соседей в прошлом году был отрицательным - 1,6 тераватт-часов.

В Литве производство с помощью возобновляемых источников энергии резко увеличилось, на 37 процентов почти до 5 тераватт-часов, потребление снизилось на 1 процент до 12,9 тераватт-часов. Баланс электроэнергии Литвы был отрицательным после закрытия Игналинской АЭС, и в прошлом году он составлял минус 7,9 тераватт-часов.