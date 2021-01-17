Жители Беларуси вновь выходят на акции протеста

Жители некоторых микрорайонов белорусской столицы, например Брелевичей и Уручья, проводят акции, не выходя на улицу. Так, жильцы одного дома в Брилевичах вышли на балконы с бело-красно-белыми флагами и прочли стихотворение Янки Купалы. Акции проходят и в других городах Беларуси, в частности в Борисове и Боровлянах.

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Belarusians of all ages are swiftly jogging through the forest to remind you: to rebuild the nation, we have to preserve our health, energy and optimism!#Belarus #StandWithBelarus source:@tutby pic.twitter.com/MXxJ8utND5 — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) January 17, 2021

Массовые протесты в Беларуси, начавшиеся сразу после объявления официальных результатов выборов президента страны 9 августа 2020 года, продолжаются уже пять месяцев. По данным ЦИК РБ, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, обойдя кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Демонстранты считают эти данные сфальсифицированными и требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.