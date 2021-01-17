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Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
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Пассажирка: водители автобусов закрывают двери перед людьми в инвалидных креслах

Снимок иллюстративный. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблемы пассажиров и водителей общественного транспорта.

Елена Филиппова — пассажир с ограниченными возможностями для передвижения. Несмотря на то, что новые автобусы проектируются с учетом потребностей таких людей, передвигаться в общественном транспорте в инвалидном кресле по-прежнему крайне трудно.   

«Водители предлагают такую помощь: давайте мы вас затащим. Но мы люди разные бываем. У кого-то пластины в спине, у кого-то в позвоночнике. Для этого есть пандусы, поэтому хотелось бы ровно и аккуратно заехать», - сказала Татьяна Филиппова и отметила, что ей постоянно приходится сталкиваться с негативом от водителей, которые не проявляют желания ей помочь.

«К сожалению, я не одна такая. Могу точно сказать, что определенно есть несколько линий — 36-й, 50-й и 13-й, где постоянно с водителями проблемы. Девушка одна (в инвалидном кресле — прим. ред.) вообще ездит без сопровождающих, с Астангу едет в Копли, водители перед ней закрывают двери. Девочка остается на улице», - добавила Татьяна Филиппова.

Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием «Хороший автобус уехал?»  уже в этот понедельник, 18 января, в 20:25 на телеканале ETV+.  Ведущая: Олеся Лагашина.

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