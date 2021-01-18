Глава профсоюза транспортников: водитель тоже человек!

В студии присутствовал глава Профсоюза транспортников Юллар Каллас. По его словам, пассажиры часто необоснованно выражают агрессию по отношению к водителям.

«Очень много жалоб от водителей приходит и на пассажиров, что пассажиры иногда недовольны и выражают недовольство прямо водителю. Представьте, такой водитель должен потом, после того, как его обругают и психологически обработают, идти на линию и вести автобус аккуратно, чтобы всех в целости довезти. Поэтому пассажиры должны понимать, что водитель тоже человек», - сказал глава транспортного профсоюза Юллар Каллас.

Юллар Каллас также отметил, что ДТП, когда водителю автобуса приходится резко нажимать на тормоз, чтобы избежать столкновения с подрезающим его легковым автомобилем, происходят довольно часто. Во время резкого торможения в салоне автобуса могут падать люди, но разобраться в ситуации помогают видеорегистраторы.