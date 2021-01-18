Пн, 18.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
1 мин для прочтения

Глава профсоюза транспортников: водитель тоже человек!

Pärnus asuva Lääne tööinspektsiooni juht Üllar Kallas. ФОТО: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблемы пассажиров и водителей общественного транспорта.

В студии присутствовал глава Профсоюза транспортников Юллар Каллас. По его словам, пассажиры часто необоснованно выражают агрессию по отношению к водителям.

«Очень много жалоб от водителей приходит и на пассажиров, что пассажиры иногда недовольны и выражают недовольство прямо водителю. Представьте, такой водитель должен потом, после того, как его обругают и психологически обработают, идти на линию и вести автобус аккуратно, чтобы всех в целости довезти. Поэтому пассажиры должны понимать, что водитель тоже человек», - сказал глава транспортного профсоюза Юллар Каллас.

Юллар Каллас также отметил, что ДТП, когда водителю автобуса приходится резко нажимать на тормоз, чтобы избежать столкновения с подрезающим его легковым автомобилем, происходят довольно часто. Во время резкого торможения в салоне автобуса могут падать люди, но разобраться в ситуации помогают видеорегистраторы.

Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием «Хороший автобус уехал?»  уже в этот понедельник, 18 января, в 20:25 на телеканале ETV+.  Ведущая: Олеся Лагашина.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back