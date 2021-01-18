Глава профсоюза транспортников: водитель тоже человек!
В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблемы пассажиров и водителей общественного транспорта.
В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ уже в ближайший понедельник, участники программы обсудят проблемы пассажиров и водителей общественного транспорта.
В студии присутствовал глава Профсоюза транспортников Юллар Каллас. По его словам, пассажиры часто необоснованно выражают агрессию по отношению к водителям.
«Очень много жалоб от водителей приходит и на пассажиров, что пассажиры иногда недовольны и выражают недовольство прямо водителю. Представьте, такой водитель должен потом, после того, как его обругают и психологически обработают, идти на линию и вести автобус аккуратно, чтобы всех в целости довезти. Поэтому пассажиры должны понимать, что водитель тоже человек», - сказал глава транспортного профсоюза Юллар Каллас.
Юллар Каллас также отметил, что ДТП, когда водителю автобуса приходится резко нажимать на тормоз, чтобы избежать столкновения с подрезающим его легковым автомобилем, происходят довольно часто. Во время резкого торможения в салоне автобуса могут падать люди, но разобраться в ситуации помогают видеорегистраторы.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием «Хороший автобус уехал?» уже в этот понедельник, 18 января, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущая: Олеся Лагашина.