EKRE в оппозиции намерена парализовать работу Рийгикогу

Член Рийгикогу Март Хельме заявил на заседании в среду, что если новая коалиция намерена принять, например, Закон о разжигании ненависти, EKRE внесет 10 тысяч поправок. «Но не по вопросу, должны ли мы статью частью сферы влияния России, а по существу. Существенные. Таким образом, чтобы их невозможно было отбросить», – отметил Хельме.

Планируется использовать обструкцию, чтобы также остановить рассмотрение других проектов. «Если вы придете, чтобы внести имплементационные акты в Закон о сожительстве, мы сделаем ровно то же самое. И если вы придете сюда с иммиграционной чушью – а мы знаем, что вы это сделаете – мы сделаем то же самое с вами», – сказал Хельме, пообещав завалить Рийгикогу поправками, как сделала недавно оппозиция с целью сорвать референдум о браке.

По словам депутата Европарламента Яака Мадисона, EKRE должна приостанавливать с помощью обструкции любые проекты Рийгикогу. «Каким бы ни был законопроект, каким бы обычным он ни был, вроде изменения в Законе о налоге, просто вносите 1000 поправок и начинаете голосование, чтобы затормозить работу этого правительства», – сказал Мадисон в интервью Objektiiv в пятницу.

Мадисон добавил, что если в эстонском парламенте будут рассматривать миграционный пакт, с которым Европейская комиссия выступила 23 сентября, общественность должна выступить против него, подписывать петиции и устроить народные демонстрации. Также можно воспользоваться обструкцией. «Девять с половиной тысяч поправок – нет проблем, мы сделаем то же самое», – сказал Мадисон.