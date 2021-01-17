Эстония и другие страны Балтии требуют немедленного освобождения Навального

«После ареста Алексея Навального в Москве мы выступили с совместным заявлением министров иностранных дел трех балтийских государств с требованием его немедленного освобождения. Если Навального не освободят немедленно, мы требуем введения санкций Европейского союза!» - написал Рейнсалу в социальных сетях.

Российский оппозиционер Алексей Навальный задержан в московском аэропорту "Шереметьево", куда он прилетел вечером в воскресенье из Берлина. Как сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление, сообщил "Интерфакс".