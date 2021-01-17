Вс, 17.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Эстония и другие страны Балтии требуют немедленного освобождения Навального
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Эстония и другие страны Балтии требуют немедленного освобождения Навального

Алексей Навальный. ФОТО: @NAVALNY/NAVALNY via REUTERS

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявил в социальных сетях, что три прибалтийских государства выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального, пишет Postimees.

«После ареста Алексея Навального в Москве мы выступили с совместным заявлением министров иностранных дел трех балтийских государств с требованием его немедленного освобождения. Если Навального не освободят немедленно, мы требуем введения санкций Европейского союза!» - написал Рейнсалу в социальных сетях.

Российский оппозиционер Алексей Навальный задержан в московском аэропорту "Шереметьево", куда он прилетел вечером в воскресенье из Берлина. Как сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление, сообщил "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. "До решения суда, он будет находиться под стражей", - говорится в пресс-релизе.

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