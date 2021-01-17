Eesti 200: в связи с задержанием Навального Центристская партия должна аннулировать договор с «Единой Россией»

По словам члена правления Eesti 200 Лаури Хуссара, арест и покушение на убийство, а также вопиющее преследование лидера российской оппозиции показывают, что кремлевский режим уже давно даже не пытается делать вид, что основан на демократических принципах и свободах. «В ситуации, когда власть во главе с президентом России грубо игнорирует демократические убеждения в отношении свободы и прав человека, уже невозможно представить, чтобы партия, формирующая правительство Эстонской Республики, имела соглашение о сотрудничестве с правящей партией России», - подчеркивает Хуссар.

По словам Лаури Хуссара, Центристская партия доказала, что не может держать руки подальше от грязных денег и преступных сделок. «Столь же предательской может быть позиция Центристской партии в связи с договором с "Единой России". Пока существует это соглашение, в воздухе висит возможность вступления в силу этого соглашения, и поэтому на карту поставлен вопрос о доверии к Центристской партии. Поскольку протокол не был объявлен недействительным, достаточно лишь телефонного звонка или электронного письма, чтобы восстановить его. Поэтому существование такого соглашения продолжает представлять угрозу безопасности Эстонии», - считает Хуссар.