Управа Мустамяэ обратилась к автовладельцам с важным сообщением

«В Мустамяэ пришла настоящая зима, и управа Мустамяэ решила заказать снегоуборочные работы на парковках многоквартирных домов. Конечно же, для того чтобы убрать снег, необходимо, чтобы работам не мешали припаркованные автомобили. Именно поэтому мы разослали всем квартирным товариществам графики снегоуборочных работ, которые также опубликованы на страничке управы Мустамяэ в Facebook. Мы убедительно просим автовладельцев внимательно следить за графиком и вовремя перепарковывать свои транспортные средства, - сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. - Не стоит ожидать, что все люди вовремя уберут свои машины со всех парковок и обочин, но чем меньше их будет мешать работе снегоуборочной техники, тем лучше результат заказанных управой работ и тем меньше автовладельцам самим придётся махать лопатой. Зачастую можно услышать претензии, что снегоуборочная техника не убирает снежные валы рядом с припаркованными машинами, но это неразумно, так как слишком велик риск повредить машины».