Департамент статистики: численность населения увеличилась, но рождаемость вновь сократилась

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Этель Маазинг, в прошлом году количество смертей по-прежнему превышало число рождений. «Естественный прирост населения оставался негативным, в основном из-за большого количества пожилых людей и уменьшения численности женщин детородного возраста. Заметно сократилось и количество рождений, однако в результате положительного сальдо миграции численность населения все же увеличилась – в Эстонию на проживание прибыло на 3070 человек больше, чем отсюда уехало», – сказала Маазинг.

Влияние на показатели смертности, рождаемости и миграции оказывает также распространение коронавируса. Наиболее быстро, по оценке Маазинг, это отразилось на миграции, поскольку из-за вируса государства ввели ограничения на въезд. «Безусловно, распространение коронавируса также повлияло на рождаемость и смертность, но в какой степени – об этом говорить пока еще рано. Для борьбы с вирусом страны выбрали разные стратегии и на данный момент относительно Эстонии можно сказать, что сделанный выбор не привел, по крайней мере до сих пор, к резкому росту смертности», – добавила Маазинг.

В прошлом году родилось 13 130 детей, или почти на 1000 меньше, чем годом ранее. «Последний раз так мало детей в течение одного года рождалось в 2003 году. Причины следует искать в продолжительном сокращении числа женщин репродуктивного возраста. В активный детородный возраст вступило немногочисленное поколение рожденных в 1990-е, что в свою очередь влечет за собой снижение рождаемости», – пояснила Маазинг.

В прошлом году ушли из жизни 15 720 человек, что на 300 человек больше, чем годом ранее. В последние годы число смертей сохранялось в промежутке 15 200–15 800. «Самое большое число умерших было в декабре – в целом немногим более 1510 человек. Как правило, так много людей умирает в зимние месяцы при экстремальной погоде, но проанализировать причины смерти более точно мы сможем в конце весны», – дополнила Маазинг.

Эмиграция за последние шесть лет оказывала на численность населения положительное влияние. По зарегистрированным данным, в 2020 году в Эстонию прибыли на проживание 10 390 человек и ее покинули 7320 человек. Зарегистрированная иммиграция уменьшилась в сравнении с годом ранее на 2000 человек. Поскольку показатели эмиграции остались на уровне прошлого года, сальдо миграции было на 2000 человек меньше, чем в 2019 году.