Никакой водки не хватит, чтобы понять русских центристов
Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами, пишет колумнист Валерий Сайковский.
Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами, пишет колумнист Валерий Сайковский.
Калейдоскоп событий последних дней крайне противоречив. Есть позитив в виде шанса вернуть предсказуемость в политику после периода импровизаций Юри Ратаса. Скоро мы перестанем волноваться о последствиях для международного имиджа страны после очередных воскресных выходок семейства Хельме.
Многое происходящее не соответствует высоким стандартам политической культуры, но все-таки появился шанс, что со временем мы заскучаем, наблюдая за реализацией понятных нам планов политиков.
Еще неделю назад всем казалось, что полстраны недовольны премьером, но обречены наблюдать клоунаду с референдумом, выходки EKRE и привычную беспринципность Ратаса ради сохранении коалиции. О проблемах вокруг Porto Franco было известно, но складывалось впечатление, что их острота идет на спад. И грянул гром. Удивительная для Ратаса скорость принятия решения об отставке вызывает вопросы. Он лично в подозрениях КаПо не фигурировал, возможные коррупционные деяния Михаила Корба были поводом для отставки только самого генсека.
До нынешней ситуации существовала масса проблем с финансированием Центристской партии, но судебные решения о возврате сотен тысяч евро за признанную незаконной политическую рекламу и акцептирование судом долговых обязательств на миллион евро не вызывали серьезной реакции Ратаса и партии. В нынешней же ситуации не прошло и суток после предъявления подозрений со стороны КаПо, как было принято решение об отставке премьера и его правительства. Видимо, что-то в документах КаПо поспособствовало принципиальности руководства центристов и требовало именно такой реакции. Хотя был в этой ситуации и трагикомический момент. Мы из уст Ратаса на ночной пресс-конференции узнали новый способ для политика убедиться в невиновности: «Я спросил у КаПо, и они меня заверили, что ко мне лично претензий нет». При этом обвинения предъявлены и ЦП в целом, а расследование не закончено.
Правление Центристской партии приняло предложение реформистов, и начались переговоры о создании новой коалиции. Крейсерская скорость принятия решения не предвещает проблем с ее сформированием. В первый момент после отставки Ратаса едва ли не самым вероятным считался тройственный союз реформистов с давними партнерами из СДЭ и «Отечество», но случилось иное. Заметим лишь, что после формирования объявленной коалиции дальнейшая судьба соцдемов и отечественников выглядит невесело. Обе партии имеют большие проблемы с рейтингом. Их лидеры в 2016 году легкомысленно, «в курилке», разорвали многолетнее партнерство с реформистами, но не сумели сохранить лицо в союзе с ЦП. Еще большая проблема для них - успехи конкурентов близкой политической ориентации Eesti 200 и EKRE. Если СДПЭ и Отечество останутся до 2023 года в оппозиции, то ситуация может стать для них фатальной.
Хоть EKRE временно находится в нокдауне и теряет власть на Тоомпеа, их политическое будущее больших опасений не вызывает. Очередные кульбиты вполне могут подорвать позиции центристов среди электората, часть которого обратит свои взоры к партии Хельме. Наверняка многие традиционалисты отвернутся от привычных партий в сторону главных борцов за сохранение традиционной семьи. С экономикой еще долго будут проблемы, и рост поддержки протестным электоратом EKRE тоже практически гарантирован.
Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами. Два года пели мантры о героическом спасении русского образования от ужасов его ликвидации реформистами. Особенно заметны были вице-мэр Вадим Белобровцев и член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски. Андрей Коробейник, в прошлом сам реформист, назвал когда-то бывших однопартийцев аналогом Единой России, а в интервью „Õhtuleht“ в 2018 году - белками, напоминающих располневших морских свинок. И вот не прошло и суток после отставки правительства, как все они наперегонки стали бурно радоваться возможной коалиции с реформистами.
Бедный центристский избиратель, как же ему разобраться со всем этим... То обещали образование на трех языках перед выборами и никаких союзов с EKRE, потом спасались от реформистов с помощью того же Хельме. При этом недавно новый центристский министр образования Ааб сказал, что со временем русских школ почти не останется, чем внес в обычную центристскую риторику большую сумятицу. И вот теперь защитники радуются возможной коалиции с «ужасными» реформистами. Никакой водки не хватит, чтобы понять этих русских центристов.
Уход EKRE из правительства несколько улучшит имидж власти, но беспринципные метания центристов, которые, видимо, будут награждены продолжением пребывания на Тоомпеа, говорят о том, что с политическими принципами и выполнением обоснованных ожиданий общества у нас по-прежнему все сложно. Сам факт, что ведущую роль в начавшихся коалиционных переговорах играет Майлис Репс, совсем недавно скандально покинувшая министерский пост, говорит о больших проблемах центристов то ли с кадрами, то ли с моральными принципами.
Уже в начале переговоров Репс начала кампанию, в лучших центристских традициях рассчитанную на плохую информированность русских. 14 января она дала интервью «Радио 4» о том, с каким трудом ей приходится отстаивать интересы русских перед реформистами. При этом выработанная под ее руководством в 2020 году государственная программа развития системы образования до 2035 года опубликована только на эстонском, а русская школа упоминается там лишь однажды, в разделе «проблемы», где указано слабое знание учителями русских школ эстонского языка и современных методик его преподавания. О сохранении и развитии русских школ в этом важнейшем объемном документе не сказано ни слова..
Есть проблемы периода Ратаса, с которыми придется дальше жить, и отыграть их назад проблематично. К ним относятся контроль за финансированием партий, изменения пенсионной системы и незаинтересованность работающих пенсионеров много зарабатывать.
В то же время возвращение к власти реформистов, в рядах которых два признанных на международном уровне бывших министра финансов - Айвар Сыэрд и Юрген Лиги - сулит окончание периода легкомысленного обращения с бюджетом. Именно в коалиции реформистов и центристов есть шанс начать двигаться в конструктивном направлении в вопросе русских школ, хотя наверняка не всем понравится новая конкретика. Не будет больше проблем с имиджем Эстонии на международной арене в связи с выходками семейства Хельме. Минимальная зависимость новой коалиции от странных личных целей Юри Ратаса должна вернуть в нашу политическую жизнь логику, предсказуемость и уважение к обещаниям избирателям. Очень надеюсь, что страна сконцентрируется на критически важных проблемах, решив которые, мы со временем заскучаем от размеренного течения нашей политической жизни.