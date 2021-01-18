Никакой водки не хватит, чтобы понять русских центристов

Ох уж эти русские центристы

Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами. Два года пели мантры о героическом спасении русского образования от ужасов его ликвидации реформистами. Особенно заметны были вице-мэр Вадим Белобровцев и член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски. Андрей Коробейник, в прошлом сам реформист, назвал когда-то бывших однопартийцев аналогом Единой России, а в интервью „Õhtuleht“ в 2018 году - белками, напоминающих располневших морских свинок. И вот не прошло и суток после отставки правительства, как все они наперегонки стали бурно радоваться возможной коалиции с реформистами.

Бедный центристский избиратель, как же ему разобраться со всем этим... То обещали образование на трех языках перед выборами и никаких союзов с EKRE, потом спасались от реформистов с помощью того же Хельме. При этом недавно новый центристский министр образования Ааб сказал, что со временем русских школ почти не останется, чем внес в обычную центристскую риторику большую сумятицу. И вот теперь защитники радуются возможной коалиции с «ужасными» реформистами. Никакой водки не хватит, чтобы понять этих русских центристов.

Все непросто с политической культурой

Уход EKRE из правительства несколько улучшит имидж власти, но беспринципные метания центристов, которые, видимо, будут награждены продолжением пребывания на Тоомпеа, говорят о том, что с политическими принципами и выполнением обоснованных ожиданий общества у нас по-прежнему все сложно. Сам факт, что ведущую роль в начавшихся коалиционных переговорах играет Майлис Репс, совсем недавно скандально покинувшая министерский пост, говорит о больших проблемах центристов то ли с кадрами, то ли с моральными принципами.

Уже в начале переговоров Репс начала кампанию, в лучших центристских традициях рассчитанную на плохую информированность русских. 14 января она дала интервью «Радио 4» о том, с каким трудом ей приходится отстаивать интересы русских перед реформистами. При этом выработанная под ее руководством в 2020 году государственная программа развития системы образования до 2035 года опубликована только на эстонском, а русская школа упоминается там лишь однажды, в разделе «проблемы», где указано слабое знание учителями русских школ эстонского языка и современных методик его преподавания. О сохранении и развитии русских школ в этом важнейшем объемном документе не сказано ни слова..

Есть проблемы периода Ратаса, с которыми придется дальше жить, и отыграть их назад проблематично. К ним относятся контроль за финансированием партий, изменения пенсионной системы и незаинтересованность работающих пенсионеров много зарабатывать.