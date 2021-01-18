Пн, 18.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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Никакой водки не хватит, чтобы понять русских центристов

Валерий Сайковский ФОТО: личный архив

Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами, пишет колумнист Валерий Сайковский.

Калейдоскоп событий последних дней крайне противоречив. Есть позитив в виде шанса вернуть предсказуемость в политику после периода импровизаций Юри Ратаса. Скоро мы перестанем волноваться о последствиях для международного имиджа страны после очередных воскресных выходок семейства Хельме. 

Многое происходящее не соответствует высоким стандартам политической культуры, но все-таки появился шанс, что со временем мы заскучаем, наблюдая за реализацией понятных нам планов политиков.

Долгожданно неожиданная отставка Ратаса

Еще неделю назад всем казалось, что полстраны недовольны премьером, но обречены наблюдать клоунаду с референдумом, выходки EKRE и привычную беспринципность Ратаса ради сохранении коалиции. О проблемах вокруг Porto Franco было известно, но складывалось впечатление, что их острота идет на спад. И грянул гром. Удивительная для Ратаса скорость принятия решения об отставке вызывает вопросы. Он лично в подозрениях КаПо не фигурировал, возможные коррупционные деяния Михаила Корба были поводом для отставки только самого генсека.

До нынешней ситуации существовала масса проблем с финансированием Центристской партии, но судебные решения о возврате сотен тысяч евро за признанную незаконной политическую рекламу и акцептирование судом долговых обязательств на миллион евро не вызывали серьезной реакции Ратаса и партии. В нынешней же ситуации не прошло и суток после предъявления подозрений со стороны КаПо, как было принято решение об отставке премьера и его правительства. Видимо, что-то в документах КаПо поспособствовало принципиальности руководства центристов и требовало именно такой реакции. Хотя был в этой ситуации и трагикомический момент. Мы из уст Ратаса на ночной пресс-конференции узнали новый способ для политика убедиться в невиновности: «Я спросил у КаПо, и они меня заверили, что ко мне лично претензий нет». При этом обвинения предъявлены и ЦП в целом, а расследование не закончено.

Новая коалиция и проблемы остальных

Правление Центристской партии приняло предложение реформистов, и начались переговоры о создании новой коалиции. Крейсерская скорость принятия решения не предвещает проблем с ее сформированием. В первый момент после отставки Ратаса едва ли не самым вероятным считался тройственный союз реформистов с давними партнерами из СДЭ и «Отечество», но случилось иное. Заметим лишь, что после формирования объявленной коалиции дальнейшая судьба соцдемов и отечественников выглядит невесело. Обе партии имеют большие проблемы с рейтингом. Их лидеры в 2016 году легкомысленно, «в курилке», разорвали многолетнее партнерство с реформистами, но не сумели сохранить лицо в союзе с ЦП. Еще большая проблема для них - успехи конкурентов близкой политической ориентации Eesti 200 и EKRE. Если СДПЭ и Отечество останутся до 2023 года в оппозиции, то ситуация может стать для них фатальной.

Хоть EKRE временно находится в нокдауне и теряет власть на Тоомпеа, их политическое будущее больших опасений не вызывает. Очередные кульбиты вполне могут подорвать позиции центристов среди электората, часть которого обратит свои взоры к партии Хельме. Наверняка многие традиционалисты отвернутся от привычных партий в сторону главных борцов за сохранение традиционной семьи. С экономикой еще долго будут проблемы, и рост поддержки протестным электоратом EKRE тоже практически гарантирован.

Ох уж эти русские центристы

Более всего в ходе этих событий меня удивили русские центристы, точнее та скорость, с которой они возрадовались решению о коалиции с реформистами. Два года пели мантры о героическом спасении русского образования от ужасов его ликвидации реформистами. Особенно заметны были вице-мэр Вадим Белобровцев и член Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски. Андрей Коробейник, в прошлом сам реформист, назвал когда-то бывших однопартийцев аналогом Единой России, а в интервью „Õhtuleht“ в 2018 году - белками, напоминающих располневших морских свинок. И вот не прошло и суток после отставки правительства, как все они наперегонки стали бурно радоваться возможной коалиции с реформистами.

Бедный центристский избиратель, как же ему разобраться со всем этим... То обещали образование на трех языках перед выборами и никаких союзов с EKRE, потом спасались от реформистов с помощью того же Хельме. При этом недавно новый центристский министр образования Ааб сказал, что со временем русских школ почти не останется, чем внес в обычную центристскую риторику большую сумятицу. И вот теперь защитники радуются возможной коалиции с «ужасными» реформистами. Никакой водки не хватит, чтобы понять этих русских центристов.

Все непросто с политической культурой

Уход EKRE из правительства несколько улучшит имидж власти, но беспринципные метания центристов, которые, видимо, будут награждены продолжением пребывания на Тоомпеа, говорят о том, что с политическими принципами и выполнением обоснованных ожиданий общества у нас по-прежнему все сложно. Сам факт, что  ведущую роль в начавшихся коалиционных переговорах играет Майлис Репс, совсем недавно скандально покинувшая министерский пост, говорит о больших проблемах центристов то ли с кадрами, то ли с моральными принципами.

Уже в начале переговоров Репс начала кампанию, в лучших центристских традициях рассчитанную на плохую информированность русских. 14 января она дала интервью «Радио 4» о том, с каким трудом ей приходится отстаивать интересы русских перед реформистами. При этом выработанная под ее руководством в 2020 году государственная программа развития системы образования до 2035 года опубликована только на эстонском, а русская школа упоминается там лишь однажды, в разделе «проблемы», где указано слабое знание учителями русских школ эстонского языка и современных методик его преподавания. О сохранении и развитии русских школ в этом важнейшем объемном документе не сказано ни слова..

Есть проблемы периода Ратаса, с которыми придется дальше жить, и отыграть их назад проблематично. К ним относятся контроль за финансированием партий, изменения пенсионной системы и незаинтересованность работающих пенсионеров много зарабатывать.

В то же время возвращение к власти реформистов, в рядах которых два признанных на международном уровне бывших министра финансов - Айвар Сыэрд и Юрген Лиги - сулит окончание периода легкомысленного обращения с бюджетом. Именно в коалиции реформистов и центристов есть шанс начать двигаться в конструктивном направлении в вопросе русских школ, хотя наверняка не всем понравится новая конкретика. Не будет больше проблем с имиджем Эстонии на международной арене в связи с выходками семейства Хельме. Минимальная зависимость новой коалиции от странных личных целей Юри Ратаса должна вернуть в нашу политическую жизнь логику, предсказуемость и уважение к обещаниям избирателям. Очень надеюсь, что страна сконцентрируется на критически важных проблемах, решив которые, мы со временем заскучаем от размеренного течения нашей политической жизни.   

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