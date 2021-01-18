В понедельник начинается голосование по народному бюджету Таллинна

В народном голосовании могут принимать участие лица в возрасте от 14 лет, местом жительства которых согласно данным регистра народонаселения является Таллинн, сообщила горуправа. Проголосовать можно не более чем за две понравившиеся идеи в районе по месту жительства. К примеру, житель Кристийне не может отдать голос за идею, представленную в Пирита, Нымме или в каком-либо другом районе. Проголосовать можно в интернете или в районной управе (на бумажном носителе). С идеями можно знакомиться на сайте народного бюджета, ссылки на голосование активизируются утром 18 января.

Перед голосованием нужно пройти идентификацию личности с помощью ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или EU eID.

Изначально экспертная комиссия отобрала 99 предложений, однако позже выяснилось, что одна из представленных в районе Кесклинн идей будет реализована вне рамок проекта народного бюджета, поэтому на голосование будет вынесено 98 идей. В районе Кесклинн на голосование поступит 17 идей, в Ласнамяэ и Кристийне – по 16, в Пыхья-Таллинне - 13, Хааберсти - 12, Нымме - 11, Мустамяэ - 8 и Пирита – 5 предложений. Чтобы результаты голосования вступили в силу, в нем должен принять участие определенный минимум жителей района: в Кристийне, Нымме и Пирита не менее 500 человек, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне не менее 1000 и в Ласнамяэ не менее 1500 человек.

«Экспертная комиссия оценила все 420 поступивших предложений с точки зрения стоимости проекта, временных затрат, технических нюансов и правовых аспектов. Отбор не прошли идеи, которые не отвечают условиям народного бюджета. Кроме того, идея не поступит на голосование в случае, если подобное предложение уже находится в работе или если формулировка идеи оказалась слишком обобщенной», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Главным образом предложения горожан касались оживления городской среды: смотровые платформы, вышки, памятники, проекты в области искусства, фонтаны, краны с питьевой водой, велопарковки, пункты подзарядки, информационные таблички, зоны для отдыха. Многие предложения были связаны с проведением досуга – площадки для тренировок, тренажерные залы, игровые и спортивные площадки для людей любого возраста. Представленные идеи касались также освещения улиц, обновления покрытия дорожек и повышения дорожной безопасности.

Таллинн впервые инициировал проект народного бюджета, объем инвестиций которого в 2021 году составит 800 000 евро.