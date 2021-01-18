Пн, 18.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
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  • Эстония
  • В понедельник продолжатся коалиционные переговоры Партии реформ и Центристской партии
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В понедельник продолжатся коалиционные переговоры Партии реформ и Центристской партии

Коалиционные переговоры. ФОТО: Madis Veltman

В понедельник в 11 часов в Рийгикогу продолжатся коалиционные переговоры Партии реформ и Центристской партии, на повестке дня цифровые, образовательные и культурные темы.

Президент Керсти Кальюлайд 14 января подписала решение назначить Каю Каллас  как председателя Партии реформ, получившей наибольшее количество мест в парламенте на выборах в Рийгикогу, кандидатом в премьер-министры. После этого Партия реформ начала переговоры с Центристской партией о формировании правительственной коалиции.

В ходе коалиционных переговоров 16 января Партия реформ и Центристская партия обсуждали внешнюю  политику и безопасность и вопросы внутренней безопасности, подтвердив нацеленность на тесное сотрудничество с союзниками и исправление репутации Эстонии как инновационного и открытого Североевропейского государства.

15 января делегации Партии реформ и Центристской партии сосредоточили внимание на вопросах, финансов, экономики, инноваций и налогообложения, участники переговоров сообщили, что в числе прочего был достигнут компромисс, согласно которому во время кризиса налоги меняться не будут. 

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