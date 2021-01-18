В понедельник продолжатся коалиционные переговоры Партии реформ и Центристской партии

Президент Керсти Кальюлайд 14 января подписала решение назначить Каю Каллас как председателя Партии реформ, получившей наибольшее количество мест в парламенте на выборах в Рийгикогу, кандидатом в премьер-министры. После этого Партия реформ начала переговоры с Центристской партией о формировании правительственной коалиции.

В ходе коалиционных переговоров 16 января Партия реформ и Центристская партия обсуждали внешнюю политику и безопасность и вопросы внутренней безопасности, подтвердив нацеленность на тесное сотрудничество с союзниками и исправление репутации Эстонии как инновационного и открытого Североевропейского государства.