Больницы готовятся к возможному скачку госпитализации из-за мутаций коронавируса

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, хотя общее число пациентов по стране остается в последнее время стабильным, происходят изменения по регионам: так, в южной Эстонии число пациентов выросло, а в северной - сократилось.
"Я надеюсь, что это число не будет меняться, но пока мы не можем обрисовать такую общую тенденцию. Действительно, число смертей в последнее время несколько выросло, что является логичным в случае данной болезни", - сказал Суле, добавив, что готовность сектора здравоохранения нужно сохранять на том же уровне, стараясь следить за тем, что происходит вокруг.
По его словам, больницы должны быть готовы и к новой мутации коронавируса, которая распространяется еще быстрее: "Разумеется, мы не знаем, как это может на нас повлиять или как это на нас повлияет, но больницы готовы к тому, что ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону с точки зрения потребности в госпитализации, и мы этим занимаемся".