Больницы готовятся к возможному скачку госпитализации из-за мутаций коронавируса

По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Урмаса Суле, хотя общее число пациентов по стране остается в последнее время стабильным, происходят изменения по регионам: так, в южной Эстонии число пациентов выросло, а в северной - сократилось.

"Я надеюсь, что это число не будет меняться, но пока мы не можем обрисовать такую общую тенденцию. Действительно, число смертей в последнее время несколько выросло, что является логичным в случае данной болезни", - сказал Суле, добавив, что готовность сектора здравоохранения нужно сохранять на том же уровне, стараясь следить за тем, что происходит вокруг.