Пн, 18.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Генпрокурор о деле Porto Franco: мы не подстраиваемся под политиков в своей работе
1 мин для прочтения

Генпрокурор о деле Porto Franco: мы не подстраиваемся под политиков в своей работе

Генпрокурор Андрес Пармас. ФОТО: Mihkel Maripuu

В интервью ERR генпрокурор Андрес Пармас заявил, что не чувствует себя человеком, развалившим правительство, а прокуратура, организовывая свою работу, не смотрела на то, чем заняты депутаты в Рийгикогу. 

"Перед оглашением подозрений 12 января вы разве не заглянули в повестку Рийгикогу, где на 13 января было назначено очень важное голосование - по проекту решения о проведении референдума о браке?" - спросил журналист.

"Действительно, мы не корректировали свои шаги в зависимости от того, что было запланировано в Рийгикогу или правительстве. Ориентировались все-таки на то, что было в данный момент важно в расследовании. Самое важное было в том, что некоторые подозреваемые очень много ездят и (мы хотели - прим.ред.), чтобы они все были обязательно доступны", - пояснил Пармас, добавляя, что было важно, чтобы задержания прошли одновременно, чтобы не начали пропадать улики и происходить скоординированные действия, которые могли бы повредить уголовному производству.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back