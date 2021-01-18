Генпрокурор о деле Porto Franco: мы не подстраиваемся под политиков в своей работе

"Перед оглашением подозрений 12 января вы разве не заглянули в повестку Рийгикогу, где на 13 января было назначено очень важное голосование - по проекту решения о проведении референдума о браке?" - спросил журналист.

"Действительно, мы не корректировали свои шаги в зависимости от того, что было запланировано в Рийгикогу или правительстве. Ориентировались все-таки на то, что было в данный момент важно в расследовании. Самое важное было в том, что некоторые подозреваемые очень много ездят и (мы хотели - прим.ред.), чтобы они все были обязательно доступны", - пояснил Пармас, добавляя, что было важно, чтобы задержания прошли одновременно, чтобы не начали пропадать улики и происходить скоординированные действия, которые могли бы повредить уголовному производству.