После задержания Навального Мария Захарова посоветовала другим странам не лезть в дела России

Вчера вечером в аэропорту Шереметьево в Москве был задержан Алексей Навальный. После задержания его призвали освободить Джейк Салливан, будущий советник по безопасности США, председатель Европейского совета Шарль Мишель, главы МИД трех балтийских стран потребовали освободить Навального, а также премьер-министры Германии, Польши и Финляндии.