Пн, 18.01.2021
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Индрек Касела
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  • После задержания Навального Мария Захарова посоветовала другим странам не лезть в дела России
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После задержания Навального Мария Захарова посоветовала другим странам не лезть в дела России

Мария Захарова ФОТО: Russian Foreign Ministry Press O/Russian Foreign Ministry Press O

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала странам, призвавшим освободить оппозиционера Алексея Навального, не лезть в дела России, а заняться своими проблемами.

Вчера вечером в аэропорту Шереметьево в Москве был задержан Алексей Навальный. После задержания его призвали освободить Джейк Салливан, будущий советник по безопасности США, председатель Европейского совета Шарль Мишель, главы МИД трех балтийских стран потребовали освободить Навального, а также премьер-министры Германии, Польши и Финляндии.

«Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», - написала Захарова в Facebook.

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