Лиги: меры поддержки не соответствовали размеру нанесенного кризисом ущерба
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета ознакомится с обзором использования мер помощи для борьбы с COVID-19.
Сегодня на открытом заседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета ознакомится с обзором использования мер помощи для борьбы с COVID-19.
Председатель комиссии Юрген Лиги сказал, что поддержка экономики не была оптимальной. «Меры поддержки не соответствовали размеру нанесенного кризисом ущерба. К тому же они были не своевременными, – сказал Лиги. – Все это остается в тени из-за неравного обращения с предприятиями и решений, принятых по поводу Porto Franco».
На заседание приглашены министр сельской жизни Арво Аллер, представители Министерства по делам сельской жизни, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства социальных дел и Государственного контроля.