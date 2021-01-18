Лиги: меры поддержки не соответствовали размеру нанесенного кризисом ущерба

Председатель комиссии Юрген Лиги сказал, что поддержка экономики не была оптимальной. «Меры поддержки не соответствовали размеру нанесенного кризисом ущерба. К тому же они были не своевременными, – сказал Лиги. – Все это остается в тени из-за неравного обращения с предприятиями и решений, принятых по поводу Porto Franco».