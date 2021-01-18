Пн, 18.01.2021
Сеэдер глазами прожигает дырки в экране и сквозь них говорит, что предпочтением Партии реформ всегда была Центристская партия. Юрген Лиги
Юрген Лиги
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Лиги: меры поддержки не соответствовали размеру нанесенного кризисом ущерба
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Лиги: меры поддержки не соответствовали размеру нанесенного кризисом ущерба

Юрген Лиги. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сегодня на открытом заседании специальная комиссия по контролю государственного бюджета ознакомится с обзором использования мер помощи для борьбы с COVID-19.

Председатель комиссии Юрген Лиги сказал, что поддержка экономики не была оптимальной. «Меры поддержки не соответствовали размеру нанесенного кризисом ущерба. К тому же они были не своевременными, – сказал Лиги. – Все это остается в тени из-за неравного обращения с предприятиями и решений, принятых по поводу Porto Franco».

На заседание приглашены министр сельской жизни Арво Аллер, представители Министерства по делам сельской жизни, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Министерства социальных дел и Государственного контроля.

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