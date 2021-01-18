Несмотря на коронакризис зарплаты жителей Эстонии выросли

Если осенью 2019 года медианная брутто-зарплата участников опроса составляла 1464 евро, то в 2020 году она была на 79 евро выше, то есть 1543 евро. Годом ранее зарплата выросла на 8%.

Зарплата ведущих специалистов и офисных работников выросла на 8,5% и 7,9% соответственно. Средняя брутто-зарплата ведущих специалистов осенью 2020 года составляла 1790 евро, а офисных работников - 1188 евро.

Больше всего выросла зарплата ведущих специалистов в области медицины и социального обеспечения, как и зарплаты аналитиков государственного сектора. На увеличение заработной платы офисных служащих повлияло увеличение заработной платы обслуживающего персонала и менеджеров по работе с клиентами.

Наименьшее увеличение медианной брутто-зарплаты произошло у руководителей высшего звена (1,7%), операторов оборудования и машин (1,1%) и неквалифицированных рабочих (2,1%). Медианная брутто-зарплата руководителей высшего звена осенью 2020 года составляла 1668 евро, операторов оборудования и машин - 1251 евро и неквалифицированных рабочих - 832 евро.

«Рост заработной платы руководителей высшего звена замедлился из-за снижения заработной платы руководителей подразделений в сфере торговли, размещения и общественного питания. Заработная плата операторов оборудования и машин изменилась в зависимости от сферы деятельности, например, в деревообрабатывающей промышленности заработная плата людей значительно выросла», - пояснил результаты опроса руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

«Заработная плата неквалифицированных рабочих увеличилась в сфере уборки и очистительных работ, но в сферах размещения и общественного питания, а также транспорта и сельского хозяйства она снизилась», - добавил Сеидер.

По его словам, на повышение заработной платы влияют как изменения в базовой заработной плате, так и премии, которые чаще выплачиваются квалифицированным и неквалифицированным рабочим, результаты работы которых более четко поддаются измерению на ежемесячной основе.

В то время как рабочая нагрузка в сфере размещения и общественного питания явно снизилась из-за ограничений, объемы увеличились в таких областях, как здравоохранение и производство дезинфицирующих средств и защитного оборудования. Это влияет как на базовую заработную плату, так и на премии.

Доля премий в оплате труда снизилась за год во всех профессиональных группах и составила в среднем 20,8%, годом ранее регулярные премии составляли 22,1% от зарплаты работников, которым они выплачивались.

Опрос, проведенный в ноябре 2020 года, собрал данные о заработной плате 46 350 сотрудников.