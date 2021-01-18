За сутки в Эстонии прибавилось 265 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 128 человек. В Харьюмаа 110 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 45, в Пярнумаа — 20, в Тартумаа — 18, в Ляэне-Вирумаа — десять, в Рапламаа — восемь, в Вырумаа — семь, в Ярвамаа — четыре, в Йыгева- и Валгамаа — три, в Пыльвамаа и на Сааремаа — по два новых случая. На Хийумаа, в Ляэне- и Вильяндимаа не выявлено ни одного зараженного. В случае 15 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 592,02 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,9% от общего количества сделанных тестов.

Открыли 38 новых историй болезни с COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 424 человека, 26 из них находятся на искусственной вентиляции легких.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 333 человека с коронавирусом.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 18 275 человек

От COVID-19 было вакцинировано 18 275 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 256 935 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 2654 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 358.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Ситуация не изменится за день-другой. «Нам нельзя терять бдительности. Мы должны обязательно выполнять все требования, направленные на борьбу с вирусом, то есть мыть руки, соблюдать дистанцию, в случае болезни оставаться дома и носить маски в помещениях, пока нам не удастся совместными усилиями взять под контроль распространение инфекции», - пояснила заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.