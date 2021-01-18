Не пугайтесь! Жителям Эстонии начнут поступать роботизированные звонки из банка
Банк SEB начинает с середины января проект по тестированию роботизированных звонков, который первоначально затронет в общей сложности не более 300 клиентов банка.
Банк SEB начинает с середины января проект по тестированию роботизированных звонков, который первоначально затронет в общей сложности не более 300 клиентов банка.
Автоматизированное решение используется для звонков тем клиентам банка, контактная информация которых долгое время не обновлялась в банковской системе. Первоначально звонки будут поступать только нескольким сотням клиентов, затем банк, собрав отзывы, решит, следует ли продолжать проект и если да, то в каком объеме.
«На фоне участившихся в последние годы случаев кибермошенничества особенно важно, чтобы банк и клиент могли в случае необходимости быстро связаться друг с другом. Поэтому важно, чтобы контактная информация клиентов была правильной и своевременно обновлялась, — сказал член правления SEB Айнар Леппянен. — Хотя обновление данных — обычная практика, с которой сталкиваются все клиенты банка, есть клиенты, которые по той или иной причине не реагируют на просьбы по электронным каналам. Поэтому в качестве напоминания мы решили протестировать роботизированные звонки, во время которых клиенту напоминают, что его данные устарели, и просят по возможности обновить их. Таким образом, непосредственно во время звонка робота банк не просит предпринимать каких-либо действий. Однако после звонка клиенту стоит зайти в свой интернет-банк и обновить свои данные в удобное для себя время».
В любой ситуации человек не должен раскрывать свои личные или банковские данные через электронные каналы.
Несмотря на то, что обновление контактной информации за последние годы значительно улучшилось, по сведениям банка данные почти каждого 10-го клиента могут не своевременно обновляться или дополняться.
Роботизированные звонки банка SEB будут осуществляться только в рабочие дни с 9:00 до 17:00, и для этого будет использоваться только номер 665 5101.
Получивший звонок услышит следующий текст: Здравствуйте! Мы звоним вам из банка SEB. Напоминаем, что ваши клиентские данные устарели. Пожалуйста, обновите свои данные. Спасибо, если вы уже обновили свою информацию. Мы рады, что вы доверяете SEB в ведении своих финансовых дел.
Если вы хотите еще раз прослушать это сообщение, нажмите цифру «три».
Проверить, нуждаются ли ваши данные в обновлении, можно в своем интернет-банке в подразделе «Настройки» → «Контактные и дополнительные данные». Клиентов призывают убедиться, что в системе указан ваш номер телефона, по которому банк сможет оперативно связаться с вами.
SEB напоминает, что в любой ситуации человек не должен раскрывать свои личные или банковские данные через электронные каналы. Если вы подозреваете, что стали жертвой кибермошенничества, немедленно обратитесь в свой банк.