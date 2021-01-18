Не пугайтесь! Жителям Эстонии начнут поступать роботизированные звонки из банка

Автоматизированное решение используется для звонков тем клиентам банка, контактная информация которых долгое время не обновлялась в банковской системе. Первоначально звонки будут поступать только нескольким сотням клиентов, затем банк, собрав отзывы, решит, следует ли продолжать проект и если да, то в каком объеме.

«На фоне участившихся в последние годы случаев кибермошенничества особенно важно, чтобы банк и клиент могли в случае необходимости быстро связаться друг с другом. Поэтому важно, чтобы контактная информация клиентов была правильной и своевременно обновлялась, — сказал член правления SEB Айнар Леппянен. — Хотя обновление данных — обычная практика, с которой сталкиваются все клиенты банка, есть клиенты, которые по той или иной причине не реагируют на просьбы по электронным каналам. Поэтому в качестве напоминания мы решили протестировать роботизированные звонки, во время которых клиенту напоминают, что его данные устарели, и просят по возможности обновить их. Таким образом, непосредственно во время звонка робота банк не просит предпринимать каких-либо действий. Однако после звонка клиенту стоит зайти в свой интернет-банк и обновить свои данные в удобное для себя время».

В любой ситуации человек не должен раскрывать свои личные или банковские данные через электронные каналы. 8

Несмотря на то, что обновление контактной информации за последние годы значительно улучшилось, по сведениям банка данные почти каждого 10-го клиента могут не своевременно обновляться или дополняться.

Роботизированные звонки банка SEB будут осуществляться только в рабочие дни с 9:00 до 17:00, и для этого будет использоваться только номер 665 5101.

Получивший звонок услышит следующий текст: Здравствуйте! Мы звоним вам из банка SEB. Напоминаем, что ваши клиентские данные устарели. Пожалуйста, обновите свои данные. Спасибо, если вы уже обновили свою информацию. Мы рады, что вы доверяете SEB в ведении своих финансовых дел. Если вы хотите еще раз прослушать это сообщение, нажмите цифру «три».

Проверить, нуждаются ли ваши данные в обновлении, можно в своем интернет-банке в подразделе «Настройки» → «Контактные и дополнительные данные». Клиентов призывают убедиться, что в системе указан ваш номер телефона, по которому банк сможет оперативно связаться с вами.