Алексей и Юля Навальные в Шереметьево ФОТО: BBC News

История задержания Алексея Навального в аэропорту Шереметьево фигурирует на первых полосах всех центральных международных изданий, причем многие из них используют слово «арест».

Российского оппозиционера увели с паспортного контроля, не дав ему фактически пересечь границу Российской Федерации. По последней информации его адвоката Ольги Михайловой, в настоящий момент Навальный находится в отделе полиции города Химки, где, судя по всему, и проведет ночь. К его немедленному и безусловному освобождению уже призвали ряд иностранных политиков и международных организаций.

По мнению московского корреспондента британской Guardian Эндрю Рота, что произойдет дальше с Алексеем Навальным зависит от того, что, по мнению российских властей, сойдет им с рук.

Они перепробовали с ним уже абсолютно всё: судебные процессы, домашний арест, «захват» в заложники его брата, которого осудили на три с половиной года тюрьмы. Единственное, с чем колебался Кремль, пишет Рот, это длительный тюремный срок для самого Навального, как это было с Ходорковским.

Но сейчас, когда провалилась операция устранения оппозиционного политика, а сам Навальный бросил властям вызов своим возвращением домой, Путину надо как-то решать эту дилемму. И арест в Шереметьево может означать полную смену стратегии Кремля, его готовность оттеснить Алексея Навального навсегда.

ОМОН во Внуково Getty Images Иностранная пресса обращает внимание на то, что власти пошли на беспрецедентные меры для встречи человека, значимость которого Путин нарочито сводит к нулю

По мнению New York Times, произошедшее в Шереметьево показало две очень важные вещи: насколько бесстрашен Навальный и насколько обеспокоен Путин. А то, как брутально вели себя люди в камуфляже и в штатском в зале прилета Внуково, куда самолет с Навальным должен был прилететь изначально, означает еще одно: недовольство в России растет и власти всерьез напуганы.

Дальнейшая судьба Навального во многом будет зависеть от того, насколько интенсивной будет реакция на его арест дома и за рубежом, считает NYT. Его сторонники в России намерены в ближайшие дни провести акции протеста.

Этот день обещал быть драматичным, и Кремль не разочаровал - устроил настоящий театр, пишет Independent. Первый акт был разыгран в небе: то самолет с Навальным на борту отклонялся от курса, то полностью менял направление, то разворачивался. Далее газета напоминает, что рискованное возвращение оппозиционера в Россию можно сравнить с приездом Владимира Ленина в Петроград в 1917 году, с борьбой Нельсона Манделы против апартеида и даже со вторым пришествием Христа. Последнее сравнение, пишет газета, не так уж и не оправданно, учитывая число последователей Навального и их преданность. Они верят, что даже в тюремной камере он сможет планировать будущее России.

Автозак у Внукова Getty Images Родина встретила Навального автозаками

Статья о задержании Алексея Навального - вторая по читаемости на сайте одной из центральных французских газет Le Monde. В ней издание называет Навального «злейшим врагом Владимира Путина». Франция призывает к немедленному освобождению оппозиционера, пишет газета и сообщает своим читателям, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем посте в «Фейсбуке» советует всем иностранным чиновникам заниматься своими проблемами и уважать международное право.

Задержание сторонника Навального Getty Images В аэропорту Внуково были задержаны более 50 сторонников Навального

Попытка посадить Алексея Навального в тюрьму может иметь далеко идущие последствия для правительства Владимира Путина, предсказывает Washington Post. Акции протеста и новые международные санкции - лишь часть проблемы Кремля. Арест оппозиционера поднимет его популярность на невиданную высоту. Газета приводит слова Андрея Колесникова, руководителя программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги, который сказал, что Кремль сам раздувает важность Навального и дезавуирует позицию Путина, саркастически заявившего недавно «да кому он [Навальный] нужен?»

По информации WP, во время полета Алексей Навальный выглядел спокойным. Он сделал селфи со стюардессами и потом смотрел комедийный научно-фантастический мультсериал «Рик и Морти».

Алексей Навальный Getty Images Прилетев в Москву, Алексей сказал, что счастлив вернуться домой и ничего не боится

Немецкая Deutsche Welle уделяет внимание тому факту, что российские власти провели масштабную операцию для того, чтобы возвращение «берлинского пациента» прошло как можно тише, даже нарушили график полетов в небе над Москвой, но у них ничего не получилось. Сторонники встретили его как героя, и его арест только усилил настроения антикремлевских кругов.

Собеседники DW объясняют в статье, что Навальный стал именно той оппозиционной фигурой, появления которой Кремль страшился больше всего: он известен 70-80% россиян, несмотря на попытки федеральных СМИ сделать вид, что такого человека не существует; он заручился поддержкой Запада и, что самое неприятное, власти совершенно никак не могут контролировать его поступки.