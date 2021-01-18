Жители регионов, где действуют ограничения, устремились на отдых в Раквере

К 15.20 я уже был седьмым в очереди. Рядом со стойкой администратора замечаю аппарат с дезинфицирующим средством. Рядом стоит табличка с информацией о необходимости соблюдать дистанцию и правилах поведения.

В 15.29 доходит и моя очередь. Я здороваюсь с девушкой по имени Керсти, и почти сразу она сообщает, что придется немного подождать. «Мы открыты, но сейчас есть небольшая очередь. Вечером ситуация похожая», - сообщила она, а также добавила, что в будни людей гораздо меньше.

Люди то тут, то там

В 15.31 я попадаю в гардероб, а затем в раздевалку. С поиском свободного шкафчика проблем не возникает. Быстро переодеваюсь и отправляюсь в спа. Приехавший из Кунда Кайдо, который отдыхал в спа с сыном и уже собирался домой, сказал, что еще пару часов назад никаких очередей не было.

Бассейны полны людей, поэтому я решаю сначала пройтись по баням. Там тоже хватает народу, но толкотни нет. Перекидываюсь парой слов с приехавшим из Тойла Куннаром. Он хвалит родной спа в Тойла, а также говорит, что из-за ограничений, к сожалению, приходится делать выбор в пользу других мест отдыха и навещать соседей.

На этот раз ему удалось совместить приятное с полезным, так как его теща живет неподалеку от Раквере. Жену с детьми отвез к ней, а сам сбежал в спа.

Затем я направился в водный центр, чтобы немного остудиться. Потом зашел в баню при раздевалке. Помылся, оделся и направился на выход. На посещение спа у меня ушло полтора часа.

На выходе я насчитал в очереди около десяти человек.

С 18 января часть ограничений смягчили

Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение, касающееся ограничений, действующих в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 18 января. C 18 января в помещениях можно будет в индивидуальном порядке заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, повышением квалификации, спортом и тренировками, также можно будет посещать музеи и выставки и заведения общепита. Контактное обучение в школах будет восстановлено с 25 января.

Образование

С 25 января разрешено контактное обучение на всех ступенях формального образования. При организации учебной работы необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения вируса. Обзор мер предосторожности и другие вопросы, связанные со сферой образования, доступны по адресу: hm.ee/koroona.

До 25 января в контактном обучении могут участвовать классы с первого по четвертый, а также девятые и двенадцатые. В помещениях в этот период действует обязанность носить маски. Маски не должны носить дети моложе 12 лет и люди, которым это противопоказано по состоянию здоровья или в силу характера деятельности, а также иных весомых причин.

Молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации, занятия спортом и тренировки

С понедельника, 18 января, в помещениях разрешены индивидуальные занятия вместе с наставником – спорт, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, повышение квалификации. Необходимо, чтобы заполняемость помещения при этом не превышала 25%. Также нужно соблюдать другие меры, препятствующие распространению вируса, например, носить маску, выполнять правила дезинфекции и так далее.

Вне помещений молодежная работа, деятельность и образование по интересам, повышение квалификации, тренировки и спорт по-прежнему разрешены. Количество участников в группе может быть до 11, включая тренера или наставника. Группы не должны контактировать между собой.

Ограничения не применяются к деятельности в рамках государственной учебной программы, спортивной деятельности, проходящей в рамках соревновательной системы спортивных союзов, в том числе занятиям членов и кандидатов во взрослые и молодежные сборные Эстонии, а также игроков команд высшей лиги. Кроме того, от ограничений освобождены деятельность, связанная с обороной и внутренней безопасностью, и занятия для людей с особыми потребностями, в том числе оказание услуг социальной и трудовой реабилитации.

Культура

В музеях и выставочных залах разрешено передвигаться с учетом правила 2+2, помещения должны быть заполнены не более, чем наполовину. В помещениях нужно носить маску. Вне помещений размер группы не должен превышать 11 человек вместе с руководителем. Нельзя контактировать с другими группами. Театральные представления, концерты и киносеансы запрещены.

Заведения общепита

С 18 января смягчается запрет на пребывание в залах обслуживания заведений общепита. Помещения ресторанов, кафе и других заведений общепита могут быть открыты для обслуживания клиентов на месте в промежутке с 6.00 до 19.00. Помещение должно быть заполнено максимум на 25 процентов, клиенты должны быть рассредоточены по залу, передвигаясь по помещению, необходимо учитывать правило 2+2, которое не распространяется на семьи. В отношении продажи еды навынос временных ограничений не установлено.

До 1 января действующие ограничения будут сохранены

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа запрещено пребывание в помещениях развлекательных заведений. Вне помещений необходимо обеспечить, чтобы количество клиентов в группе не превышало 11 (вместе с руководителем), а группы не контактировали между собой.

Для посетителей должны оставаться закрытыми бани, СПА, водные центры и бассейны. Исключение может быть сделано для индивидуальных занятий.

В помещениях запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Вне помещений в публичных мероприятиях и собраниях могут участвовать группы размером до 10 человек, не пересекаясь с другими группами. Публичное мероприятия на свежем воздухе должно быть завершено в 22 часа. Организатор мероприятия или собрания должен обеспечить наличие средств дезинфекции и соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Спортивные соревнования, спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия не разрешены. Исключение составляют спортивные соревнования, в которых участвуют команды высшей лиги соревновательной системы спортивных союзов, профессиональные спортсмены и члены и кандидаты во взрослые и молодежные сборные Эстонии. На соревнованиях не должно быть зрителей. При проведении соревнований нужно также учитывать правило 2+2, в помещении нужно носить маску, а заполняемость помещения не должна превышать 50%. В соревнованиях на крытых площадках не должно принимать участие более 250, а в соревнованиях на свежем воздухе – более 500 человек.

Во время богослужений и публичных религиозных обрядов продолжает действовать требование заполнять помещения не более, чем наполовину. Нужно носить маску и передвигаться, соблюдая правило 2+2, которое не применяется к семьям.

Во всех публичных помещениях необходимо носить маску, использовать средства дезинфекции и придерживаться других правил, предотвращающих распространение вируса. Обязанность носить маску не распространяется на детей моложе 12 лет и на случаи, когда ношение маски противопоказано по состоянию здоровья или в силу других весомых причин.