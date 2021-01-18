Полиция решила не начинать производство в отношении директора школы

У сторон были разные версии того, насколько на самом деле добровольным был ухода Тааль, пишет Lõuna-Eesti Postimees. Но заместитель старейшины волости Лаури Друбинш объяснил, что Тааль сама приняла решение после беседы, в которой заместитель старейшины указал на два тревожных случая, которые произошли в школах. По словам Друбинша, содержание инцидентов из тактичности не будет обнародовано, но по этому поводу было написано заявление в полицию.

Насколько известно изданию, в одном случае из детского сада Ритсу ушел ребенок, которого через час нашли здоровым и невредимым. Второй инцидент касается обучения в школе Ала.

Глава валгаской следственной группы Кристийна Вяхи сказала, что в декабре прошлого года волостная управа Тырва сообщила о возможном нарушении ограничений деятельности в образовательном учреждении волости.

«4 января полиция на основании собранной информации решила, что производство о проступке не будет начато, поскольку с точки зрения закона речь идет о незначительном проступке. Деликтно-процессуальный кодекс гласит, что в этом случае не надо начинать производство и можно ограничиться устным предупреждением», - сказала она.

Вяхи добавила, что для повышения осведомленности вовлеченных сторон и предотвращения подобных ситуаций в будущем Департамент полиции и погранохраны предложил провести курс для волости Тырва, в рамках которого будут разъяснены противоречия между служебными обязанностями и частными интересами.