В Эстонии обнаружили шесть новых затонувших судов

Заведующий отделом гидрографии службы морского дела и водных путей сообщения Пеэтер Вялинг уточнил, что останки одного затонувшего судна обнаружили в Финском заливе, один в районе порта Куйвасту, один на юг от острова Вийрелайд, а два — в Рижском заливе, на юг от острова Кихну.

Несмотря на коронавирус и весеннее чрезвычайное положение, департамент в прошлом году смог измерить 1216 кв. км морского дна и 47 кв. км дна Чудского озера. Основными районами работы в море были Финский залив в районе Таллинна и Рижский залив в районе Пярну и Кихну.

Вялинг сказал, что обнаруженные вблизи порта Куйвасту останки судна, скорее всего, являются советским истребителем «Сердитый», который в 1941 потопила Германия. «Другие обнаруженные останки неизвестны, большинство из них в довольно плохом состоянии, что указывает на то, что это могут быть старые суда», - пояснил он.

Останки самолета. ФОТО: transpordiamet

Кроме того, вблизи Пярну обнаружено неизвестное подводное сооружение. После проведенных исследований оказалось, что это построенная в 1970 году система для снабжения пярнуской грязелечебницы морской водой. Объект расположен примерно в 600 метрах от грязелечебницы, на глубине трех метров. Это бетонное сооружение конусной формы два метра в высоту и около восьми метров в диаметре, с грязелечебницей его связывает бетонный канал.

В ходе дальнейшей обработки данных выяснилось также, что один из обнаруженных в 2019 году в Рижском заливе объектов на самом деле является самолетом. Водолазы выяснили, что это советский самолет ИЛ-2, который сбили во время Второй мировой войны.