Глава Идаского отделения Департамента здоровья: оснований для опасений нет

Муузикус сказала, что Департамент здоровья не располагает данными, например, о жителях Ида-Вирумаа, в отношении которых можно сказать, что они в инфекционно опасный период посещали какие-либо водные центры. «Я вижу только цифры, и на данный момент у нас нет причин связывать их между собой», - сказала Муузикус.

Она подтвердила, что среди заболевших нет ни одного сотрудника находящегося в Раквере спа Aqva.

«На самом деле, да, мы даже опасались роста [числа инфицированных] в Ляэне-Вирумаа именно потому, что сейчас в Ида-Вирумаа все закрыто, - сказала Марье Муузикус. - Первым уездом, который у них на пути, является Ляэне-Вирумаа, хотя я понимаю, что едут, безусловно, и дальше - в Тарту и Пярну. В Эстонии есть и другие места».

Муузикус призывает всех посещающих спа людей следовать старому принципу, который касается всех: следует избегать близких контактов. «Если быстро пройти мимо кого-то, это не так опасно, чем находится вместе в толпе. Через воду вирус не распространяется, поэтому там безопасно», - добавила она.