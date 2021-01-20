Перебравшийся в Таллинн автомобилист: почему на перекрестках нет знаков?

«Я недавно начал передвигаться на машине по Таллинну. Это мой первый автомобиль, да и город я знаю плохо, так как не местный. Проезжая некоторые перекрестки, я заметил странную особенность: нередко на перекрестках отсутствует знак "Главная дорога". Причем в ситуациях, когда дороги имеют одинаковое количество полос, одна из них не является грунтовой или выездом из прилегающих территории, то есть это полноценные улицы, - поделился он наблюдениями. – Недавно я двигался по улице Палласти в сторону Маяка. На пересечении Палласти c Катусепапи мне нужно было ехать прямо. Поскольку у меня не было знака "Главная дорога", я расценивал перекресток как пересечение равнозначных дорог, то есть должно было работать «правило правой руки», и я должен был уступать водителям, которые двигаются справа от меня по Катусепапи. Но оказалось, что для них установлен знак "Уступи дорогу", то есть я был на главной. У меня возник вопрос: руководствуясь каким алгоритмом, я должен был понять, что нахожусь на главной дороге и могу спокойно проезжать перекресток прямо?»