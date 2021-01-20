Перебравшийся в Таллинн автомобилист: почему на перекрестках нет знаков?

«Я недавно начал передвигаться на машине по Таллинну. Это мой первый автомобиль, да и город я знаю плохо, так как не местный. Проезжая некоторые перекрестки, я заметил странную особенность: нередко на перекрестках отсутствует знак "Главная дорога". Причем в ситуациях, когда дороги имеют одинаковое количество полос, одна из них не является грунтовой или выездом из прилегающих территории, то есть это полноценные улицы, - поделился он наблюдениями. – Недавно я двигался по улице Палласти в сторону Маяка. На пересечении Палласти c Катусепапи мне нужно было ехать прямо. Поскольку у меня не было знака "Главная дорога", я расценивал перекресток как пересечение равнозначных дорог, то есть должно было работать «правило правой руки», и я должен был уступать водителям, которые двигаются справа от меня по Катусепапи. Но оказалось, что для них установлен знак "Уступи дорогу", то есть я был на главной. У меня возник вопрос: руководствуясь каким алгоритмом, я должен был понять, что нахожусь на главной дороге и могу спокойно проезжать перекресток прямо?»
По мнению Сергея, высматривать, установлен ли знак "Уступи дорогу" для водителей на дороге справа – не самый лучший вариант, так как знак не всегда видно. Особенно когда подъезжаешь к перекрестку. «Почему на данном перекрестке не установлен знак "Главная дорога"? Ведь в законе написано, что главная дорога обозначается специальным знаком, и этот знак должен быть установлен на протяжении всей дороги. Буду очень благодарен, если вы поможете мне прояснить данный вопрос», - подытожил он.
Как сообщил в своем ответе главный специалист отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Вирко Ноор, по сложившейся традиции в Таллинне при организации дорожного движения знаки "Главная дорога" не устанавливались повсеместно, особенно на улицах, где максимально разрешенная скорость движения была специально снижена, а также были установлены "лежачие полицейские". «Отсутствие знака "Главная дорога" обусловлено необходимостью успокоить дорожное движение. У едущего по главной дороге всегда есть возможность отказаться от преимущества и пропустить выезжающий со второстепенной дороги автомобиль», - подытожил он.
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