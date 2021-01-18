Европейские компании отказываются спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

В корпорации заявили, что политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly.

Ранее спонсировать ЧМ по хоккею в 2021 году, если Белоруссия будет его соорганизатором, отказались автомобильный производитель Skoda и бренд NIVEA MEN.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. При этом Латвия отказывается принимать чемпионат вместе с Белоруссией, где подавляется протестное движение против переизбрания Лукашенко. Решение по месту проведения чемпионата мира совет IIHF может принять уже на этой неделе.

На прошлой неделе президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на встрече в Минске с бессменным главой белорусского государства Александром Лукашенко пожаловался на давление, оказываемое на федерацию со всех сторон. Лукашенко в ответ заявил, что его страна готова в одиночку провести "лучший в истории чемпионат".