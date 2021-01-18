Фото ⟩ В Эстонии шампуни и жидкое мыло теперь продают без упаковки

«Продавец тоже может делать что-то для того, чтобы клиенты вели более экологически чистый образ жизни, - сказала глава отдела социально ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс. - Мы стараемся действовать так, чтобы покупатель первым делом выбирал экологически чистый вариант упаковки, например, в любом нашем магазине вы можете купить еду на развес в свою тару. Овощи и фрукты мы рекомендуем упаковывать в авоську или в многоразовый полиэтиленовый пакет, а для упаковки покупок предлагаем бесплатные картонные коробки. Поскольку наши клиенты охотно пользуются всем этим, мы хотим дать им возможность прийти в магазин со своей тарой и купить разливной шампунь или гель для душа».

ФОТО: Rimi

Катрин Батс отмечает, что по сравнению с другими европейскими странами Эстония производит немного отходов, но количество бытовых отходов растет из года в год, кроме того, переработка отходов упаковки находится на уровне ниже среднего европейского. «Если в Европейском союзе в среднем перерабатывается почти 120 кг упаковочных отходов на человека, то у нас это число составляет чуть менее 100 кг. Каждый может пересмотреть свои бытовые отходы и дать вещам или упаковке второй шанс, - говорит она. - Чем больше люди узнают о возможностях утилизации отходов и сохранения окружающей среды, тем больше они ценят производителей и продавцов со сходим мировоззрением».

Моющие средства, продаваемые в Rimi в розлив и в экологически чистой упаковке, поступают в основном от известного в Эстонии латвийского производителя Stenders, а также от местного производителя натуральной косметики Nurme.

«Количество пустых пластиковых упаковок, которые образуются в каждой семье после использования кремов, шампуней, кондиционеров, скрабов для тела, жидкого мыла и т.д в течение одного месяца, довольно велико, - сказала соучредитель Nurme Looduskosmeetika Марит Тийтс. - Один из простых способов уменьшить свой экологический след - выбирать продукты без упаковки или отдавать предпочтение полностью перерабатываемой пластиковой упаковке. Чем чаще мы повторно используем упаковку, тем больше мы бережем окружающую среду».