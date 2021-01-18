Коронавирус в Рийгикогу: несколько депутатов сдали положительные тесты

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) подтвердил, что сейчас заражены четыре депутата и три чиновника. «Информация обновляется постоянно, так как фракция "Отечество" отправилась на тестирование в полном составе и не все результаты еще пришли», - сказал Пыллуаас.

По словам лидера «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера, из 14 членов фракции четверо признаны коронапозитиаными, трое здоровы, включая самого Сеэдера. Остальные депутаты еще ждут результатов теста.

Пыллуаас подумывает об удаленке

«В нынешней ситуации, когда у нескольких членов Рийгикогу обнаружен коронавирус и так много близких контактов, считаю вероятным, что мы примем решение перейти на удаленную работу», - объяснил Хенн Пыллуаас, добавив, что правление парламента обсудит сложившуюся ситуацию в 12:00.

Во фракции EKRE зараженных нет, но Пыллуаас отметил, что в комиссиях приходилось сталкиваться с коронапозитивными, то есть близкими контактами в ближайшее время могут быть признаны депутаты от EKRE и других фракций.

По словам Пыллуааса, информация о заболевших и их близких контактах обновляется. «Мы попросили фракции, чтобы они информировали правление», - добавил Пыллуаас.

По его словам, сложно сказать, как вирус стал распространяться в Рийгикогу. Однако прошлая неделя на Тоомпеа была безумной, было очень много общения. «Держим кулачки, чтобы коронапозитивных было как можно меньше», - заключил Пыллуаас.

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