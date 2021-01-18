Пн, 18.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Предстоит трудный день»: на коалиционных переговорах приступают к обсуждению темы образования
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Фото ⟩ «Предстоит трудный день»: на коалиционных переговорах приступают к обсуждению темы образования

Сегодня пятый день коалиционных переговоров. На этот раз обе партии заявили, что день будет более трудным, чем предыдущие. Обсуждать будут цифровое государство и образование, пишет Postimees.

«Оба тематических блока очень большие», - пояснила переговорщик от Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус.

«Конечно, не секрет, что дискуссии на тему образования будут очень обстоятельными и довольно оживленными», - сказала Пентус-Розиманнус.

Сегодня также постараются придерживаться графика и завершить переговоры к 19 часам, но обсуждение только начинается и пока еще нельзя прогнозировать, успеют ли они завершить переговоры вовремя.

«Пока мы в нашем расписании по всем целям достигли договоренностей. От сегодняшнего дня я жду содержательных дебатов», - сказала Пентус-Розиманнус.

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