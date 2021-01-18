Фото ⟩ «Предстоит трудный день»: на коалиционных переговорах приступают к обсуждению темы образования

«Оба тематических блока очень большие», - пояснила переговорщик от Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус.

«Конечно, не секрет, что дискуссии на тему образования будут очень обстоятельными и довольно оживленными», - сказала Пентус-Розиманнус.

Сегодня также постараются придерживаться графика и завершить переговоры к 19 часам, но обсуждение только начинается и пока еще нельзя прогнозировать, успеют ли они завершить переговоры вовремя.

«Пока мы в нашем расписании по всем целям достигли договоренностей. От сегодняшнего дня я жду содержательных дебатов», - сказала Пентус-Розиманнус.